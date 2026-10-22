W Zakarpaciu modernizuje się trzy przejścia graniczne z krajami UE ze środków EBI

W obwodzie zakarpackim przeprowadzona zostanie przebudowa przejść granicznych „Czop (Tisa) – Zahony” oraz „Lużanka – Beregszuran” na granicy z Węgrami, a także „Użhorod – Wisne Niemieckie” na granicy ze Słowacją.

Finansowanie w wysokości 60 milionów euro zapewnia Europejski Bank Inwestycyjny w ramach umowy podpisanej z Ministerstwem Odbudowy, Infrastruktury i Transportu Ukrainy. Przyznane środki zostaną przeznaczone na remont dróg dojazdowych, budowę nowoczesnych stref usługowych i schronów, a także modernizację sprzętu technicznego i oprogramowania do kontroli celnej, co pozwoli zwiększyć przepustowość granicy.

Źródło: komunikat szefa Zakarpackiej Obwodowej Administracji Regionalnej Myrosława Bileckiego.

Na Wołyniu zawieszono działalność przejścia granicznego z Polską z powodu zagrożenia ze strony rosyjskich dronów. Osoby przebywające na terenie przejścia zostały tymczasowo przeniesione do schronów, a przepustka została wstrzymana.

W Zakarpaciu rozpoczął działalność nowy samochodowy punkt graniczny na granicy ukraińsko-rumuńskiej „Bila Cerkwa – Sighetu Marmatiei”. Jest to pierwsze nowe przejście samochodowe między Ukrainą a Rumunią w Zakarpaciu od prawie 20 lat.

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