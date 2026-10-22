Irlandzki fotoreporter i dokumentalista Kaylan Robertson, komentując skutki zakrojonej na szeroką skalę rosyjskiej ofensywy na Kijów, ironicznie nazwał ataki na obiekty cywilne „pomocą humanitarną” ze strony Rosji, nawiązując do oświadczeń zespołu prezydenta USA Donalda Trumpa. Dziennikarz wypowiedział się na ten temat podczas pobytu na terenie zniszczonego hipermarketu „Epicentrum”.

Robertson zaznaczył, że wrogie rakiety i drony uderzały w budynki mieszkalne i centra handlowe stolicy. Jego zdaniem zakrojony na szeroką skalę atak po wizycie specjalnego wysłannika USA Steve’a Witkofa w Moskwie stanowi demonstracyjny gest skierowany przeciwko demokratycznemu światu, a próby usprawiedliwiania działań Rosji w rzeczywistości dają jej sygnał, że takie zbrodnie są dopuszczalne.

Źródło: Glavkom.

Przypomnijmy, że podczas spotkania Steve Witkoff zwrócił się do Putina ze słowami: „Tak wiele pan mówi o tym, że mój prezydent, prezydent Trump, jest humanistą. Pan również jest humanistą, panie, i składam panu hołd, wyrażam panu szacunek oraz jeszcze raz dziękuję”.

W nocy z 21 na 22 października Rosja przeprowadziła masowany atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych. W wyniku rosyjskiego ataku balistycznego na Kijów zginęła jedna osoba, a 22 zostały ranne, w tym czworo dzieci.

W Kijowie ograniczono ruch na Moście Południowym po rosyjskim ostrzale.

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