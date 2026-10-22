W Ternopilu mężczyzna, grożąc, że wysadzi granat, wyskoczył z piątego piętra

22 października w Ternopilu mężczyzna groził, że zdetonuje granat podczas kłótni z matką dotyczącej dokumentów na mieszkanie. Do zdarzenia doszło w budynku przy ulicy Wyshniweckiego.

Według policji mężczyzna domagał się przekazania mu dokumentów dotyczących nieruchomości i groził wybuchem.

Kiedy funkcjonariusze przybyli na miejsce, mężczyzna wyszedł na balkon z nożem. Po długich negocjacjach oddziały specjalne wkroczyły do zabarykadowanego mieszkania, jednak mężczyzna rzucił się do innego pokoju i wyskoczył przez okno na piątym piętrze.

Poszkodowany z ciężkimi obrażeniami został przewieziony do szpitala. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie okoliczności zdarzenia.

Źródło: ZAKHID NET

W Kijowie mężczyzna został skazany na dwa lata pozbawienia wolności za fałszywe zgłoszenie dotyczące przygotowań do wybuchu. W kwietniu zadzwonił na numer 102 i oświadczył, że zamierza zdetonować granat w jednym z budynków w dzielnicy Dniprowskiej. Policjanci szybko ustalili jego tożsamość, ale w miejscu zamieszkania nie znaleźli żadnych materiałów wybuchowych.

W Chmielnickim sąd skazał 46-letniego mieszkańca miasta na 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności za detonację granatu RGD-5 na podwórzu budynku mieszkalnego.

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