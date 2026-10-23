W weekend, 24–25 października, w Ukrainie w ciągu dnia spodziewane są temperatury od +12° do +17°. W niektórych obwodach prognozowane są opady deszczu, a na zachodzie kraju w nocy i rano miejscami może wystąpić mgła.

W sobotę, 24 października, umiarkowane opady spodziewane są w obwodach rówieńskim, chmielnickim, żytomierskim, winnickim i odeskim. W nocy miejscami niewielki deszcz może pojawić się również w obwodzie kijowskim, chersońskim oraz na Krymie. Na pozostałym terytorium Ukrainy nie przewiduje się opadów.

Wiatr południowo-wschodni, wschodni, o prędkości 5–10 m/s. Temperatura w nocy wyniesie 8–13°C, w obwodach zachodnich – 2–7°C, a w wysokogórskich rejonach Karpat – około 0°C. W ciągu dnia na terenie Ukrainy spodziewana jest temperatura 12–17°C.

W Kijowie w nocy z 24 na 25 października prognozowany jest niewielki deszcz, w ciągu dnia opadów nie będzie. Temperatura w nocy wyniesie 10–12°C, w ciągu dnia – około 15°C.

W niedzielę, 25 października, opady deszczu spodziewane są w obwodach rówieńskim, chmielnickim, żytomierskim, winnickim i odeskim, na pozostałym terytorium Ukrainy nie będzie opadów. W obwodach zachodnich w nocy i rano miejscami mgła.

Wiatr będzie przeważnie południowo-wschodni, o prędkości 5–10 m/s. Temperatura w nocy wyniesie 8–13°C, w obwodach zachodnich – 2–7°C, a w ciągu dnia – 12–17°C.

W Kijowie 25 października nie przewiduje się opadów. Temperatura w nocy wyniesie 10–12°C, w ciągu dnia – około 15°C.

„Według danych Centralnego Obserwatorium Geofizycznego im. Borisa Sreznevskiego w Kijowie 24 października najwyższa temperatura w ciągu dnia wyniosła 22,8° w 1989 r., a najniższa temperatura w nocy wyniosła -5,0° w 1920 r.” – podano w komunikacie Ukrajńskiego Centrum Hydrometeorologicznego opublikowanym w piątek.

Informację tę przekazuje Ukraiński Centrum Hydrometeorologiczne.

Listopad na Ukrainie ma być cieplejszy od normy klimatycznej – prognoza synoptyków.

Pogoda w Kijowie na 24 października: spodziewane są deszcze i zachmurzone niebo.

23 października w Ukrainie front atmosferyczny z Europy Zachodniej spowoduje opady deszczu w większości obwodów, przy utrzymaniu wysokich jak na koniec października temperatur powietrza.

W listopadzie na Ukrainie spodziewane jest stopniowe ochłodzenie, jednak ogólnie miesiąc ten może być cieplejszy od normy klimatycznej. Synoptycy nie przewidują silnych i długotrwałych mrozów.

Czytaj nas na