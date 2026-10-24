Na placu przed Lwowskim Teatrem Operowym pojawiła się instalacja artystyczna „Howerla” — piramida zbudowana z cegiełek. Instalacja autorstwa Serhija Radka powstała w ramach Lwowskiego Tygodnia Rzeźby 2026. Po jej ustawieniu użytkownicy mediów społecznościowych zaczęli aktywnie żartować na temat tej niezwykłej konstrukcji.

Organizator wydarzenia, Paweł Gudimow, wyjaśnił, że piramida uosabia stabilność, a jej szczyt symbolizuje wspólne wartości moralne, estetyczne i państwowe. Zgodnie z zamysłem autora instalacja ma być stopniowo uzupełniana wspólnymi siłami, tak aby każdy chętny mógł włączyć się w tworzenie tego obiektu artystycznego.

Jednak w mediach społecznościowych instalacja wzbudziła nie tylko zainteresowanie, ale także falę ironicznych komentarzy.

„Proponuję nie zatrzymywać się i dokończyć budowę całego grzbietu Czarnogórskiego. Po lewej Pip Iwan, po prawej Petros” – napisał jeden z użytkowników.

Inni porównali ten obiekt artystyczny do konstrukcji spotykanych w zwykłych wioskach: „U mnie w wiosce są takie piramidy, co drugi dom ma taką”.

Użytkownicy żartowali również, że na szczycie brakuje lustra i wczasowiczów z piwem, a niektórzy przypomnieli sobie podobne konstrukcje, które budowano na dachach.

Lwowski Tydzień Rzeźby odbywa się w mieście już po raz piąty.

Źródło: Rada Miasta Lwowa.

Przypomnijmy, że we Lwowie ustawiono betonową rzeźbę „Totem”, co wywołało reakcję mieszkańców.

Na terenie dawnego cmentarza we Lwowie, w pobliżu ulic Mazepy i Topolnej, znaleziono trzy rzeźby Matki Bożej. Zniszczone figury mogą być dziełami znanego lwowskiego artysty. Zostaną one odrestaurowane przez studentów lwowskiej szkoły im. Trusza.

Architekt Yun Kyung-sik o istocie architektury sakralnej — Korea Herald.

Architekci wzrostu rentowności spotkają się na SALES FORUM'2026.

Czytaj nas na