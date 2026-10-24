В центре Львова установили кирпичную Говерлу, в сети разразилась волна шуток

На площади перед Львовским оперным театром появился художественный объект «Говерла» — пирамида, сложенная из кирпичиков. Инсталляция, созданная Сергеем Радько, была установлена в рамках Львовской недели скульптуры 2026 года. После её установки пользователи соцсетей начали активно шутить по поводу необычной конструкции.

Организатор мероприятия Павел Гудимов пояснил, что пирамида олицетворяет устойчивость, а её вершина символизирует общие моральные, эстетические и государственные ценности. По замыслу автора, инсталляцию должны постепенно достраивать совместными усилиями, чтобы каждый желающий мог присоединиться к созданию художественного объекта.

Однако в соцсетях инсталляция вызвала не только интерес, но и волну ироничных комментариев.

«Предлагаю не останавливаться и достроить весь Черногорский хребет. Слева — Пип Иван, справа — Петрос», — написал один из пользователей.

Другие сравнили художественный объект с постройками в обычных селах: «У меня такие пирамиды в селе, через один дом есть».

Также пользователи пошутили, что на вершине не хватает зеркала и отдыхающих с пивом, а некоторые вспомнили подобные сооружения, которые строили на дачах.

Львовская неделя скульптуры проходит в городе в пятый раз.

Источник: Львовский городской совет.

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