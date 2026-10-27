«Укрэнерго» предупредило об отключении электричества 28 октября

В среду, 28 октября, в некоторых областях Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения будут введены с 06:00 до конца суток. Причина — последствия массированных российских атак на энергетические объекты.

По данным компании, 28 октября графики будут действовать с 06:00 до 23:59. Отключения коснутся всех категорий потребителей в тех областях, где они будут введены. Объем ограничений составит от 1,5 до 2,5 очередей. Это означает, что количество групп потребителей, которые одновременно останутся без электроэнергии, будет зависеть от ситуации в конкретном регионе.

Для промышленных предприятий в это же время будут действовать графики ограничения мощности. Они предусматривают сокращение потребления электроэнергии, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

Почему вводятся ограничения

Причиной отключений стали последствия массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру. Из-за повреждений энергообъектов система работает в условиях ограниченных возможностей, поэтому потребление электроэнергии приходится регулировать.

В «Укрэнерго» предупреждают, что ситуация может меняться. Если состояние энергосистемы ухудшится или возникнет необходимость перераспределить нагрузку, фактическое время отключений может отличаться от запланированного. Поэтому потребителям рекомендуют следить за сообщениями своих облэнерго. Именно региональные операторы публикуют графики для конкретных адресов и сообщают об изменениях.

Украинцев призвали экономить электроэнергию

В «Укрэнерго» также обратились к потребителям с просьбой экономно пользоваться электричеством, особенно в те часы, когда оно поступает по графику. «Когда электроэнергия поступает по графику — пожалуйста, потребляйте её экономно», — подчеркнули в компании.

Это поможет снизить нагрузку на сеть и рациональнее использовать доступную электроэнергию. Где проверить график: актуальную информацию об отключениях по конкретному адресу нужно искать на официальных сайтах облэнерго своего региона. Общий график от «Укрэнерго» не определяет точное время отключения света в каждом доме. О запланированных ограничениях сообщили в «Укрэнерго».

Российские войска продолжают наносить удары по энергетическому и нефтегазовому секторам Украины, прежде всего в прифронтовых и приграничных регионах. 26 октября зафиксированы новые отключения электроэнергии в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Утром 25 октября часть Киева осталась без электроэнергии из-за аварии в сети. Отключение затронуло Голосеевский, Соломенский и Шевченковский районы столицы.

В Киевской области отменили экстренные отключения электроэнергии, введенные по распоряжению НЭК «Укрэнерго». Решение было принято после стабилизации ситуации в энергосистеме.

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