В Минздраве опровергли информацию о риске дефицита лекарств из-за российских ударов

В Украине отсутствует системный дефицит лекарственных средств, несмотря на целенаправленные российские обстрелы складской, производственной и логистической инфраструктуры фармацевтического сектора.

В Министерстве здравоохранения Украины отметили, что из-за вражеских атак возможны лишь точечные и временные перебои с поставками отдельных наименований препаратов.

Для оперативного реагирования и минимизации рисков правительство упростило регуляторные процедуры: постановлением от 26 августа 2026 года № 1062 фармкомпаниям разрешили использовать дополнительные складские помещения для хранения и отгрузки лекарств, а постановлением от 13 октября 2026 года № 1254 упрощен государственный контроль качества при ввозе импортных медикаментов без снижения требований к их качеству.

Источник: «РБК-Украина».

Правительство упростило процедуру контроля импортных лекарственных средств, чтобы ускорить их поставку в аптеки и больницы.

В Николаевской области пациентка с онкологическим заболеванием впервые в Украине получила препараты на основе медицинского каннабиса.

Правоохранители раскрыли схему поставок медицинских препаратов для бюджетных учреждений по завышенным ценам, из-за которой государственному и местным бюджетам был нанесен ущерб в размере более 80,9 млн грн.

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