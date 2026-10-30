В Киеве начали строительство новых мостов через Днепр: первые из них начнут функционировать в 2027 году
В Киеве началось строительство дополнительных переправ через Днепр. Ожидается, что первые мосты начнут функционировать в начале 2027 года.
Министр отметил, что в течение последнего месяца Россия систематически наносит удары по мостовой инфраструктуре Украины, пытаясь нарушить транспортное сообщение и логистику.
Зафиксированы массированные удары по Киеву, Запорожью, Днепру и Харькову.
По словам Калашника, «времени на разборки нет, поэтому мы должны принимать оперативные решения».
«Среди них есть утвержденный правительственный проект, который обеспечил быстрое строительство альтернативных мостовых переправ через реки, в том числе через Днепр; в целом предполагается реализация 21 мостовой переправы, работы в Киеве уже начаты», — сообщил министр.
Он уточнил, что первые мосты заработают в начале 2027 года. Всю эту работу также взяла на себя центральная власть.
Напомним, Россия начала часто наносить удары по мостам через Днепр в Киеве.
Об этом министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник рассказал во время часа вопросов к правительству.
В Киеве готовят понтонные переправы через Днепр на случай повреждения мостов.
Напомним, южный мост в Киеве до сих пор перекрыт, движение метро по открытому участку приостановлено.
Напомним, в Киеве могут возобновить движение метро по Южному мосту во время «желтых тревог».
Россия могла применить новую 40-килограммовую боеголовку во время удара по Южному мосту в Киеве.