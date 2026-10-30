В Киеве началось строительство дополнительных переправ через Днепр. Ожидается, что первые мосты начнут функционировать в начале 2027 года.

Министр отметил, что в течение последнего месяца Россия систематически наносит удары по мостовой инфраструктуре Украины, пытаясь нарушить транспортное сообщение и логистику.

Зафиксированы массированные удары по Киеву, Запорожью, Днепру и Харькову.

По словам Калашника, «времени на разборки нет, поэтому мы должны принимать оперативные решения». «Среди них есть утвержденный правительственный проект, который обеспечил быстрое строительство альтернативных мостовых переправ через реки, в том числе через Днепр; в целом предполагается реализация 21 мостовой переправы, работы в Киеве уже начаты», — сообщил министр. Он уточнил, что первые мосты заработают в начале 2027 года. Всю эту работу также взяла на себя центральная власть.

Напомним, Россия начала часто наносить удары по мостам через Днепр в Киеве. Об этом министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник рассказал во время часа вопросов к правительству. В Киеве готовят понтонные переправы через Днепр на случай повреждения мостов. Напомним, южный мост в Киеве до сих пор перекрыт, движение метро по открытому участку приостановлено. Напомним, в Киеве могут возобновить движение метро по Южному мосту во время «желтых тревог». Россия могла применить новую 40-килограммовую боеголовку во время удара по Южному мосту в Киеве.

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