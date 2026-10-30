W Kijowie rozpoczęto budowę dodatkowych przepraw przez Dniepr. Oczekuje się, że pierwsze mosty zaczną funkcjonować na początku 2027 roku.

Minister zaznaczył, że w ciągu ostatniego miesiąca Rosja systematycznie atakuje infrastrukturę mostową Ukrainy, próbując zakłócić połączenia transportowe i logistykę.

Odnotowano masowe zniszczenia w Kijowie, Zaporożu, Dnieprze i Charkowie.

Według Kalasznika „nie ma czasu na zwłokę, dlatego musimy podejmować operacyjne decyzje”. „Wśród nich znajduje się zatwierdzony projekt rządowy, który zapewnił szybką budowę alternatywnych przepraw mostowych przez rzeki, w tym przez Dniepr; łącznie przewiduje się realizację 21 przepraw mostowych, a prace w Kijowie już się rozpoczęły” – poinformował minister. Dodał, że pierwsze mosty zaczną funkcjonować na początku 2027 roku. Całość tych prac przejęły również władze centralne.

Przypomnijmy, że Rosja zaczęła często ostrzeliwać mosty nad Dnieprem w Kijowie. O tym poinformował minister odbudowy, infrastruktury i transportu Ukrainy Mykoła Kałasznyk podczas godziny pytań do rządu. W Kijowie przygotowuje się pontonowe przeprawy przez Dniepr na wypadek uszkodzenia mostów. Przypomnijmy, że południowy most w Kijowie jest nadal zamknięty, a ruch metra na otwartym odcinku został wstrzymany. Przypomnijmy, że w Kijowie ruch metra przez most południowy może zostać wznowiony w czasie żółtego alarmu. Rosja mogła użyć nowej głowicy bojowej o masie 40 kilogramów podczas ataku na most południowy w Kijowie.

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