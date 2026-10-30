W Kijowie rozpoczęto budowę nowych mostów nad Dnieprem: pierwsze z nich zostaną oddane do użytku w 2027 roku
W Kijowie rozpoczęto budowę dodatkowych przepraw przez Dniepr. Oczekuje się, że pierwsze mosty zaczną funkcjonować na początku 2027 roku.
Minister zaznaczył, że w ciągu ostatniego miesiąca Rosja systematycznie atakuje infrastrukturę mostową Ukrainy, próbując zakłócić połączenia transportowe i logistykę.
Odnotowano masowe zniszczenia w Kijowie, Zaporożu, Dnieprze i Charkowie.
Według Kalasznika „nie ma czasu na zwłokę, dlatego musimy podejmować operacyjne decyzje”.
„Wśród nich znajduje się zatwierdzony projekt rządowy, który zapewnił szybką budowę alternatywnych przepraw mostowych przez rzeki, w tym przez Dniepr; łącznie przewiduje się realizację 21 przepraw mostowych, a prace w Kijowie już się rozpoczęły” – poinformował minister.
Dodał, że pierwsze mosty zaczną funkcjonować na początku 2027 roku. Całość tych prac przejęły również władze centralne.
Przypomnijmy, że Rosja zaczęła często ostrzeliwać mosty nad Dnieprem w Kijowie.
O tym poinformował minister odbudowy, infrastruktury i transportu Ukrainy Mykoła Kałasznyk podczas godziny pytań do rządu.
W Kijowie przygotowuje się pontonowe przeprawy przez Dniepr na wypadek uszkodzenia mostów.
Przypomnijmy, że południowy most w Kijowie jest nadal zamknięty, a ruch metra na otwartym odcinku został wstrzymany.
Przypomnijmy, że w Kijowie ruch metra przez most południowy może zostać wznowiony w czasie żółtego alarmu.
Rosja mogła użyć nowej głowicy bojowej o masie 40 kilogramów podczas ataku na most południowy w Kijowie.