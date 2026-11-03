W Iwano-Frankiwsku uratowano sowę, która spędziła prawie dwa dni w kominie

W Iwano-Frankiwsku ratownicy uwolnili sowę, która utknęła w kominie budynku mieszkalnego i nie mogła samodzielnie się wydostać. Mieszkańcy domu przez prawie dwa dni słyszeli niezrozumiałe odgłosy dochodzące z komina, po czym postanowili zwrócić się o pomoc do Państwowej Służby Ratowniczej.

Po uratowaniu ptaszek natychmiast rozpostarł skrzydła i odleciał na wolność.

Państwowa Służba Ratownicza przypomina: przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy sprawdzić i oczyścić kominy. Pomoże to zapobiec pożarom oraz na czas zauważyć, jeśli w środku znajdzie się zwierzę lub ptak.

Informuje o tym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy.

W Ukrainie dopuszczono do użytku nowy pojazd opancerzony „Sowa” dla Sił Zbrojnych Ukrainy.

W pobliżu Czarnobyla odnotowano występowanie rzadkiej sowy brodatej.

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