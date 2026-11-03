В Ивано-Франковске спасли сову, которая почти два дня просидела в дымоходе

В Ивано-Франковске спасатели освободили сову, которая застряла в дымоходе жилого дома и не могла самостоятельно выбраться. Хозяева дома почти два дня слышали непонятные звуки из дымохода, после чего решили обратиться за помощью в ГСЧС.

После спасения птичка сразу расправила крылья и улетела на свободу.

ГСЧС напоминает: перед началом отопительного сезона проверяйте и прочищайте дымоходы. Это поможет предотвратить пожары и вовремя заметить, если внутри оказалось животное или птица.

Об этом сообщает МВД Украины.

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