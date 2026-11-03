В Івано-Франківську врятували сову, яка майже два дні просиділа в димоході
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В Івано-Франківську рятувальники визволили сову, яка застрягла в димоході житлового будинку та не могла самостійно вибратися. Господарі оселі майже два дні чули незрозумілі звуки з комина, після чого вирішили звернутися по допомогу до ДСНС.
Після порятунку пташка одразу розправила крила та полетіла на волю.
ДСНС нагадує: перед початком опалювального сезону перевіряйте та прочищайте димоходи. Це допоможе запобігти пожежам і вчасно помітити, якщо всередині опинилася тварина чи птах.
Про це повідомляє МВС України.
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