Lubinec domaga się zbadania incydentu w Petropawliwskiej Borszczagowce oraz oceny działań wszystkich uczestników

Pełnomocnik Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka Dmytro Lubinec skierował zapytania do organów ścigania w związku z incydentem w Petropawliwskiej Borszczagowce. Rzecznik praw człowieka domaga się wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, sprawdzenia podstaw prawnych przebywania żołnierzy i przedstawicieli Gwardii Narodowej w budynku oraz oceny działań wszystkich osób zaangażowanych.

„Nie może być mowy o żadnych podwójnych standardach: domagam się zbadania sytuacji w Petropawliwskiej Borszczagowce” – podkreślił rzecznik praw człowieka.

Jak powiedział, w związku z tym incydentem zwrócił się już do wszystkich organów ścigania z żądaniem zbadania wszystkich okoliczności, ustalenia podstaw prawnych przebywania żołnierzy i przedstawicieli Gwardii Narodowej Ukrainy w tym budynku, a także dokonania oceny prawnej działań każdego uczestnika zdarzenia.

„Należy ustalić, co to za budynek, jakie zadania wykonywali tam żołnierze i przedstawiciele Gwardii Narodowej oraz czy przestrzegano wymogów prawa” – dodał Lubinec.

Osobno rzecznik praw obywatelskich skomentował działania osób cywilnych, które – zgodnie z dostępnymi informacjami – brały udział w ataku na żołnierzy podczas tego incydentu.

„Moje stanowisko jest jednoznaczne: potępiam wszelkie ataki na żołnierzy, przedstawicieli Gwardii Narodowej i Policji Narodowej. Kiedy widzi się, jak ludzie, którzy przeszli przez front, stają się obiektem publicznej pogardy, budzi to oburzenie. Nie możemy zapominać, jakim kosztem zapewniono nam możliwość życia w względnym bezpieczeństwie na tyłach. W tym przypadku również domagam się prawnej oceny działań takich osób cywilnych.

Jednocześnie wielokrotnie ostrzegałem przed ryzykiem wystąpienia podobnych konfliktów. I jestem przekonany: jedynym sposobem, by je powstrzymać, jest nieusprawiedliwianie jednej strony i niepotępianie drugiej z góry, a ustalenie faktów i dokonanie prawnej oceny działań każdego uczestnika. Dlatego po raz kolejny wzywam wszystkich do powstrzymania się. Nie pozwólmy, by konflikty wewnętrzne przerodziły się w konfrontację między tymi, którzy dziś powinni stać po tej samej stronie. Mamy wspólnego wroga – Rosję. I właśnie o tym musimy pamiętać przede wszystkim” – podsumował rzecznik praw obywatelskich.

Dmytro Lubinec wezwał, by nie wyciągać przedwczesnych wniosków dotyczących żadnej ze stron konfliktu i poczekać na wyniki dochodzenia. Według niego ocena prawna powinna objąć działania wszystkich uczestników incydentu.

Dmytro Lubinec poinformował o tym na Facebooku.

W bazie wojskowej w Pietropawłowskiej Borszczagowce przebywali żołnierze, którzy brali udział w obronie Mariupola i Azowstali, przeżyli rosyjską niewolę i powrócili do służby. Poinformowała o tym wojskowa rzeczniczka praw obywatelskich Olga Reshetylova.

Osoby, których bezprawne działania zostaną ustalone, muszą ponieść za nie odpowiedzialność zgodnie z procedurą przewidzianą przez prawo – zaznaczyła.

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