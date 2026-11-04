Policja Narodowa zawiesiła w obowiązkach funkcjonariuszy, wobec których NABU prowadziło czynności śledcze

W Policji Narodowej zawieszono w pełnieniu obowiązków służbowych funkcjonariuszy, którzy są objęci postępowaniem prowadzonym przez NABU. Decyzja ta została podjęta na czas trwania dochodzenia służbowego.

„Policja Narodowa Ukrainy wspiera działania śledcze NABU. Zgodnie z decyzją kierownictwa Policji Narodowej Ukrainy funkcjonariusze, wobec których przeprowadzono odpowiednie czynności procesowe, zostali na czas trwania dochodzenia służbowego zawieszeni w pełnieniu obowiązków służbowych” – zaznaczono w komunikacie.

Funkcjonariusze organów ścigania wezwali społeczeństwo do powstrzymania się od przedwczesnych wniosków i ocen do czasu zakończenia kompleksowego i obiektywnego śledztwa oraz podjęcia odpowiednich decyzji.

Wcześniej Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) potwierdziła przeprowadzenie przeszukań przez NABU i Prokuraturę Antykorupcyjną (SAP) u swoich pracowników.

Wcześniej pojawiły się informacje o przeszukaniach u wysokich rangą funkcjonariuszy SBU, w szczególności u Siergieja Duki, Antona Kravczuka i Aleksandra Kowalczuka.

Ponadto NABU poinformowało o utrudnianiu pracy detektywów podczas czynności śledczych oraz o groźbach użycia broni palnej ze strony przedstawiciela SBU.

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