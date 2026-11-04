Нацполіція відсторонила від роботи правоохоронців, щодо яких проводило слідчі дії НАБУ

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У Національній поліції відсторонили від виконання службових обов’язків поліцейських, які фігурують у процесуальних діях НАБУ. Таке рішення ухвалили на період проведення службового розслідування.

«Національна поліція України сприяє проведенню слідчих дій НАБУ. За рішенням керівництва Національної поліції України поліцейських, щодо яких провели відповідні процесуальні заходи, на час службового розслідування відсторонено від виконання службових обов’язків», - зазначається у повідомленні.

Правоохоронці закликали людей утриматися від передчасних висновків та оцінок до завершення всебічного і об’єктивного розслідування та ухвалення відповідних рішень.

До цього СБУ підтвердила обшуки НАБУ та САП у своїх співробітників.

Раніше стало відомо про обшуки у високопосадовців СБУ, зокрема Сергія Дуки, Антона Кравчука та Олександра Ковальчука.

Також НАБУ заявляло про перешкоджання роботі детективів під час слідчих дій і погрози застосуванням вогнепальної зброї з боку представника СБУ.

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