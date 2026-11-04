+6° Киев +10° Варшава +12° Вашингтон
$ 45.51 € 51.22 zł 11.64
$ 45.51 € 51.22 zł 11.64
+6° Киев +10° Варшава +12° Вашингтон
Новости Украина

Нацполиция отстранила от работы сотрудников правоохранительных органов, в отношении которых НАБУ проводило следственные действия

UA NEWS 04 Ноября 2026 13:32
Нацполиция отстранила от работы сотрудников правоохранительных органов, в отношении которых НАБУ проводило следственные действия

В Национальной полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей полицейских, фигурирующих в процессуальных действиях НАБУ. Такое решение было принято на период проведения служебного расследования.

 

«Национальная полиция Украины содействует проведению следственных действий НАБУ. По решению руководства Национальной полиции Украины полицейские, в отношении которых были проведены соответствующие процессуальные мероприятия, на время служебного расследования отстранены от исполнения служебных обязанностей», — отмечается в сообщении.

Правоохранители призвали людей воздержаться от преждевременных выводов и оценок до завершения всестороннего и объективного расследования и принятия соответствующих решений.

Ранее СБУ подтвердила проведение обысков НАБУ и САП у своих сотрудников.

Ранее стало известно об обысках у высокопоставленных сотрудников СБУ, в частности у Сергея Дуки, Антона Кравчука и Александра Ковальчука. 

Также НАБУ заявляло о препятствовании работе детективов во время следственных действий и угрозах применением огнестрельного оружия со стороны представителя СБУ.

Читай нас в
Загружай наше приложение