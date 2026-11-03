Лубинец требует расследовать инцидент в Петропавловской Борщаговке и дать оценку действиям всех участников

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил запросы в правоохранительные органы в связи с инцидентом в Петропавловской Борщаговке. Омбудсмен требует выяснить обстоятельства происшествия, проверить правовые основания пребывания военнослужащих и представителей Национальной гвардии в доме и дать оценку действиям всех причастных.

«Никаких двойных стандартов быть не должно: требую проверки ситуации на Петропавловской Борщаговке», — подчеркнул омбудсмен.

По его словам, в связи с инцидентом он уже обратился ко всем правоохранительным органам с требованием проверить все обстоятельства, установить правовые основания пребывания военных и представителей Национальной гвардии Украины в этом доме, а также дать правовую оценку действиям каждого участника происшествия.

«Необходимо установить, что это за дом, какие задачи выполняли там военнослужащие и представители Национальной гвардии, были ли соблюдены требования законодательства», — добавил Лубинец.

Отдельно омбудсмен прокомментировал действия гражданских лиц, которые, по имеющейся информации, участвовали в нападении на военнослужащих во время инцидента.

«Моя позиция однозначна: я осуждаю любые нападения на военных, представителей Национальной гвардии и Национальной полиции. Когда видишь, как люди, прошедшие фронт, становятся объектом публичного пренебрежения, — это вызывает возмущение. Мы не должны забывать, какой ценой дается возможность жить в относительной безопасности в тылу. Здесь я также требую юридической оценки действий таких гражданских лиц.

В то же время я неоднократно предупреждал о риске возникновения подобных конфликтов. И убежден: единственный способ остановить их — не оправдывать одну сторону и не осуждать другую заранее, а устанавливать факты и давать правовую оценку действиям каждого участника. Поэтому в очередной раз призываю всех остановиться. Не позволяем внутренним конфликтам перерастать в противостояние между теми, кто сегодня должен быть на одной стороне. У нас есть общий враг — Россия. И именно об этом мы должны помнить в первую очередь», — резюмировал омбудсмен.

Дмитрий Лубинец призвал не делать преждевременных выводов ни в отношении одной из сторон конфликта, ни другой, и дождаться результатов проверки. По его словам, юридическая оценка должна охватить действия всех участников инцидента.

Об этом Дмитрий Лубинец сообщил в Facebook.

В пункте дислокации воинской части в Петропавловской Борщаговке находились военнослужащие, которые участвовали в обороне Мариуполя и «Азовстали», пережили российский плен и вернулись к службе. Об этом сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова.

Лица, чьи противоправные действия будут установлены, должны ответить за них в предусмотренном законом порядке, отметила она.

Ранее ГБР возбудило дело в связи со столкновениями в Петропавловской Борщаговке.

Напомним, Буданов отреагировал на события в Петропавловской Борщаговке.

В корпусе «Азов» прокомментировали столкновение возле пункта дислокации в Петропавловской Борщаговке.

Видео: В Петропавловской Борщаговке толпа пыталась освободить мобилизованных из автобуса.

Командующий Нацгвардией подтвердил удержание вернувшихся из СЗЧ в Петропавловской Борщаговке.

Видео: В доме в Петропавловской Борщаговке обнаружили 25 человек, четверо ранены.

Напомним, Военное командование срочно направляется в пригород Киева: подробности инцидента.

Читай нас в