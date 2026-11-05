Цены на топливо в Украине: за месяц подорожали автогаз и дизельное топливо

За месяц автогаз в крупнейших сетях АЗС Украины подорожал на 15–17,60 грн за литр, а премиальное дизельное топливо — на 6–8,50 грн за литр. По состоянию на 5 ноября 2026 года заправки также пересмотрели цены на бензин и обычный дизель.

За сутки на отдельных АЗС автогаз подорожал до 2 грн за литр, тогда как бензин А-95 в одной из сетей подешевел на 1 грн.

Средняя стоимость бензина А-95 в семи крупнейших сетях составляет около 90,91 грн/л, а дизельного топлива — 105,34 грн/л.

Крупнейшие сети АЗС Украины обновили цены на отдельные виды топлива. По сравнению с предыдущим днем изменения коснулись прежде всего цен на автогаз.

В сети ОККО автогаз подорожал на 1 грн/л — до 60,90 грн/л. В Socar его стоимость выросла на 1,60 грн/л — до 61,50 грн/л. В то же время цены на бензин и дизельное топливо в этих сетях остались без изменений.

На АЗС KLO автогаз подорожал на 2 грн/л и теперь стоит 62,50 грн/л. Зато бензин А-92 подешевел на 1 грн/л — до 85,50 грн/л. Стоимость остальных видов топлива не изменилась.

В «Укрнафте» сразу несколько видов бензина подешевели:

А-95 — на 1 грн/л, до 87,90 грн/л;

А-95+ — на 1 грн/л, до 90,90 грн/л;

А-92 — на 1 грн/л, до 85,90 грн/л.

Цены на дизельное топливо и автогаз в этой сети остались неизменными.

В «БРСМ-Нафти» зафиксировали незначительное подорожание всех трёх основных видов топлива: бензин А-95 подорожал на 4 коп./л и стоит 87,85 грн/л, дизельное топливо подорожало на 9 коп./л — до 102,76 грн/л, а автогаз — на 40 коп./л, до 57,85 грн/л.

В сетях UPG и WOG цены на все представленные виды топлива не изменились. В частности, на заправках WOG автогаз продают по 59,90 грн/л, обычный дизель — по 106,90 грн/л, а премиальное дизельное топливо ДП+ — по 109,90 грн/л.

По состоянию на 5 ноября самые высокие цены на отдельные виды топлива зафиксированы в следующих сетях:

Бензин А-95: самый дорогой в Socar — 95,90 грн/л.

Обычное дизельное топливо: самая высокая цена также в Socar — 108 грн/л.

Премиальное дизельное топливо: самое дорогое в Socar — 111 грн/л.

Автогаз: самая высокая стоимость в KLO — 62,50 грн/л.

В то же время самый дешевый автогаз предлагает «БРСМ-Нафта» — 57,85 грн/л.

В период с 5 октября по 5 ноября 2026 года стоимость топлива выросла почти во всех крупнейших сетях АЗС Украины.

Наиболее ощутимо подорожал автогаз — на 15–17,60 грн за литр в зависимости от сети. Наибольший рост зафиксировали на АЗС KLO: цена поднялась с 44,90 до 62,50 грн/л.

Обычное дизельное топливо за этот период подорожало на 5–7,60 грн/л, а премиальное — на 6–8,50 грн/л.

Бензин А-95 дорожал значительно медленнее. В сетях ОККО и WOG его стоимость осталась неизменной. У других операторов изменения были следующими:

UPG — подорожание на 1 грн/л;

Socar — на 1 грн/л;

KLO — на 2 грн/л;

«БРСМ-Нафта» — на 1,86 грн/л;

«Укрнафта» — подешевение на 1 грн/л.

Премиальный бензин А-95+ в некоторых сетях подорожал на 1–1,60 грн/л. В то же время в «Укрнафте» его стоимость снизилась на 1 грн/л.

Украина в значительной степени зависит от импортных нефтепродуктов, поэтому украинские сети АЗС ориентируются прежде всего на ситуацию на европейском рынке.

На конечную стоимость топлива влияют закупочные цены, логистические расходы, валютный курс, объемы запасов и спрос.

Дополнительным фактором подорожания стали российские удары по портовой инфраструктуре. Из-за повреждения объектов часть морских поставок приходится заменять сухопутными маршрутами, что увеличивает расходы на доставку нефтепродуктов.

Еще одним риском для топливного рынка остаются российские удары по украинской инфраструктуре. По данным Der Spiegel, с апреля было атаковано более 200 украинских АЗС.

Крупные сети продолжают восстанавливать поврежденные заправки, поэтому атаки пока не привели к общенациональному дефициту топлива.

Эксперт Сергей Куюн объяснял, что такие удары преследуют две основные цели:

«За этим стоят две основные цели — посеять террор и сломить дух сопротивления среди простых людей, а вторая — пропаганда».

В октябре 2026 года Украина импортировала 156 тысяч тонн автомобильного бензина. Это на 7% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, однако на 12% больше по итогам десяти месяцев — в общей сложности 1,42 млн тонн.

По состоянию на 31 октября 2026 года большинство крупнейших сетей АЗС Украины сохранили прежние цены на топливо. В то же время автогаз за сутки подорожал на заправках SOCAR, «Укрнафта» и «БРСМ-Нафта». Средняя цена бензина А-95 в семи представленных сетях составляет около 90,91 грн за литр, дизельного топлива — 104,99 грн.

За период с 30 сентября по 30 октября 2026 года больше всего в Украине подорожал автогаз — на 11–14,40 грн/л. Дизельное топливо за месяц подорожало на 4,91–9 грн/л, тогда как бензин А-95 подорожал не во всех сетях АЗС.

Средняя цена бензина А-95 в крупнейших сетях АЗС Украины составляла около 90,91 грн за литр, а дизельного топлива — 104,98 грн. По состоянию на 29 октября 2026 года автозаправочные сети обновили стоимость топлива.

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