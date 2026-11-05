乌克兰燃油价格：过去一个月，汽车用天然气和柴油价格均有所上涨

过去一个月，乌克兰最大加油站连锁店的汽车燃气价格每升上涨了15–17.60格里夫纳，而优质柴油价格每升上涨了6–8.50格里夫纳。 截至2026年11月5日，加油站还调整了汽油和普通柴油的价格。

过去24小时内，部分加油站的汽车燃气价格每升上涨了高达2格里夫纳，而某连锁加油站的A-95汽油价格则下降了1格里夫纳。

七大加油站连锁网络中，A-95汽油的平均价格约为90.91格里夫纳/升，柴油价格为105.34格里夫纳/升。

乌克兰最大的加油站连锁企业更新了部分燃油的价格。与前一天相比，变化主要体现在汽车燃气价格上。

在OKKO加油站网络中，汽车用液化气价格上涨了1格里夫纳/升，达到60.90格里夫纳/升。 在Socar加油站，其价格上涨了1.60格里夫纳/升，达到61.50格里夫纳/升。与此同时，这些加油站网络中的汽油和柴油价格保持不变。

在KLO加油站，汽车燃气价格上涨了2格里夫纳/升，现为62.50格里夫纳/升。而A-92汽油则下跌了1格里夫纳/升，降至85.50格里夫纳/升。 其余燃油品种的价格保持不变。

在“乌克兰石油”旗下，多种汽油价格均有所下调：

A-95——每升下降1格里夫纳，至87.90格里夫纳/升；

A-95+——每升下降1格里夫纳，降至90.90格里夫纳/升；

A-92——每升下降1格里夫纳，降至85.90格里夫纳/升。

该加油站网络中的柴油和汽车用液化气价格保持不变。

“BRSM-Nafta”旗下加油站的三种主要燃油价格均小幅上涨：A-95汽油上涨4科皮/升，现价87.85格里夫纳/升； 柴油上涨9科普卡/升，至102.76格里夫纳/升；汽车燃气上涨40科普卡/升，至57.85格里夫纳/升。

在UPG和WOG加油站网络中，所有在售燃油的价格均未发生变化。 具体而言，WOG加油站的汽车燃气售价为59.90格里夫纳/升，普通柴油为106.90格里夫纳/升，而高级柴油DP+为109.90格里夫纳/升。

截至11月5日，各加油站网络中部分燃油品种的最高价格如下：

A-95汽油： Socar售价最高，为95.90格里夫纳/升。

普通柴油： Socar的售价同样最高——108格里夫纳/升。

高级柴油： Socar价格最高——111格里夫纳/升。

汽车用液化石油气：KLO的售价最高——62.50格里夫纳/升。

与此同时，“BRSM-Nafta”提供的车用天然气价格最低——57.85格里夫纳/升。

在2026年10月5日至11月5日期间，乌克兰几乎所有大型加油站连锁店的燃油价格均有所上涨。

其中，汽车燃气价格涨幅最为显著——根据加油站网络的不同，每升上涨了15至17.60格里夫纳。涨幅最大的是KLO加油站：价格从44.90格里夫纳/升上涨至62.50格里夫纳/升。

同期，普通柴油价格上涨了5–7.60格里夫纳/升，而优质柴油则上涨了6–8.50格里夫纳/升。

A-95汽油的涨价速度明显较慢。在OKKO和WOG加油站网络中，其价格保持不变。其他加油站的变动情况如下：

UPG——每升上涨1格里夫纳；

Socar——上涨1格里夫纳/升；

KLO——上涨2格里夫纳/升；

“BRSM-Nafta”——上涨1.86格里夫纳/升；

“乌克兰石油”——每升降价1格里夫纳。

部分加油站网络的高档汽油A-95+每升上涨了1–1.60格里夫纳。与此同时，“乌克兰石油”的该款汽油价格每升下降了1格里夫纳。

乌克兰在很大程度上依赖进口石油产品，因此乌克兰的加油站连锁网络主要参考欧洲市场的行情。

燃油的最终价格受采购价格、物流成本、汇率、库存量和需求等因素影响。

俄罗斯对港口基础设施的袭击成为推高价格的额外因素。由于设施受损，部分海运货物不得不改由陆路运输，这增加了石油产品的运输成本。

俄罗斯对乌克兰基础设施的袭击仍是燃料市场面临的另一项风险。据《明镜周刊》报道，自4月以来，已有超过200家乌克兰加油站遭到袭击。

大型连锁企业仍在持续修复受损的加油站，因此这些袭击目前尚未导致全国范围内的燃油短缺。

专家谢尔盖·库尤恩解释称，此类袭击主要有两个目的：

“这背后有两个主要目的——一是制造恐慌，瓦解普通民众的抵抗意志；二是进行宣传。”

2026年10月，乌克兰进口了15.6万吨汽车汽油。这一数字较去年同期下降了7%，但前十个月累计进口量增长了12%，总计达142万吨。

截至2026年10月31日，乌克兰大多数大型加油站连锁店维持了之前的燃油价格。与此同时，SOCAR、“乌克兰石油”和“BRSM-Nafta”加油站的汽车燃气价格在一天内有所上涨。 在七家受访加油站连锁中，A-95汽油的平均价格约为每升90.91格里夫纳，柴油为104.99格里夫纳。

在2026年9月30日至10月30日期间，乌克兰车用天然气涨幅最大，每升上涨了11至14.40格里夫纳。 柴油价格当月上涨了4.91至9格里夫纳/升，而A-95汽油并非在所有加油站连锁店都出现了涨价。

乌克兰最大加油站连锁网络中，A-95汽油的平均价格约为每升90.91格里夫纳，柴油价格为104.98格里夫纳。 截至2026年10月29日，各加油站连锁已更新燃油价格。

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