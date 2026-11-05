Ceny paliw na Ukrainie: w ciągu miesiąca wzrosły ceny autogazu i oleju napędowego

W ciągu miesiąca cena autogazu w największych sieciach stacji paliw na Ukrainie wzrosła o 15–17,60 hrywien za litr, a cena oleju napędowego klasy premium — o 6–8,50 hrywien za litr. Na dzień 5 listopada 2026 r. stacje benzynowe zrewidowały również ceny benzyny i zwykłego oleju napędowego.

W ciągu doby na niektórych stacjach benzynowych cena gazu samochodowego wzrosła nawet o 2 hrywny za litr, podczas gdy benzyna A-95 w jednej z sieci potaniała o 1 hrywnę.

Średnia cena benzyny A-95 w siedmiu największych sieciach wynosi około 90,91 hrywny za litr, a oleju napędowego — 105,34 hrywny za litr.

Największe sieci stacji benzynowych na Ukrainie zaktualizowały ceny poszczególnych rodzajów paliw. W porównaniu z poprzednim dniem zmiany dotyczyły przede wszystkim cen autogazu.

W sieci OKKO cena autogazu wzrosła o 1 hrywnę za litr — do 60,90 hrywny za litr. W sieci Socar jego cena wzrosła o 1,60 hrywny za litr — do 61,50 hrywny za litr. Jednocześnie ceny benzyny i oleju napędowego w tych sieciach pozostały bez zmian.

Na stacjach KLO cena autogazu wzrosła o 2 hrywny za litr i wynosi obecnie 62,50 hrywny za litr. Natomiast benzyna A-92 potaniała o 1 hrywnę za litr — do 85,50 hrywny za litr. Ceny pozostałych rodzajów paliw nie uległy zmianie.

W sieci „Ukrnafta” od razu kilka rodzajów benzyny stało się tańszych:

A-95 — o 1 hrywnę za litr, do 87,90 hrywny za litr;

A-95+ — o 1 hrywnę za litr, do 90,90 hrywny za litr;

A-92 — o 1 hrywnę za litr, do 85,90 hrywny za litr.

Ceny oleju napędowego i autogazu w tej sieci pozostały bez zmian.

W sieci „BRSM-Nafta” odnotowano nieznaczny wzrost cen wszystkich trzech głównych rodzajów paliw: benzyna A-95 podrożała o 4 kop./l i kosztuje 87,85 hrywny/l, olej napędowy podrożał o 9 kop./l — do 102,76 hrywien/l, a autogaz — o 40 kop./l, do 57,85 hrywien/l.

W sieciach UPG i WOG ceny wszystkich oferowanych rodzajów paliwa nie uległy zmianie. W szczególności na stacjach WOG autogaz sprzedawany jest po 59,90 hrywny za litr, zwykły olej napędowy — po 106,90 hrywny za litr, a olej napędowy klasy premium DP+ — po 109,90 hrywny za litr.

Na dzień 5 listopada najwyższe ceny poszczególnych rodzajów paliw odnotowano w następujących sieciach:

Benzyna A-95: najdroższa w sieci Socar — 95,90 UAH/l.

Zwykłe paliwo dieslowe: najwyższa cena również w sieci Socar — 108 UAH/l.

Olej napędowy klasy premium: najdroższy w sieci Socar — 111 UAH/l.

Gaz samochodowy: najwyższa cena w sieci KLO — 62,50 UAH/l.

Jednocześnie najtańszy autogaz oferuje „BRSM-Nafta” — 57,85 UAH/l.

W okresie od 5 października do 5 listopada 2026 r. ceny paliw wzrosły w niemal wszystkich największych sieciach stacji benzynowych na Ukrainie.

Najbardziej odczuwalny był wzrost cen gazu samochodowego — o 15–17,60 hrywien za litr w zależności od sieci. Największy wzrost odnotowano na stacjach KLO: cena wzrosła z 44,90 do 62,50 hrywien za litr.

W tym okresie cena zwykłego oleju napędowego wzrosła o 5–7,60 hrywny za litr, a oleju napędowego klasy premium — o 6–8,50 hrywny za litr.

Cena benzyny A-95 rosła znacznie wolniej. W sieciach OKKO i WOG jej cena pozostała bez zmian. W pozostałych sieciach stacji benzynowych zmiany wyglądały następująco:

UPG — wzrost o 1 hrywnę za litr;

Socar — o 1 hrywnę za litr;

KLO — o 2 UAH/l;

„BRSM-Nafta” — o 1,86 UAH/l;

„Ukrnafta” — obniżka o 1 hrywnę za litr.

Cena benzyny premium A-95+ w niektórych sieciach wzrosła o 1–1,60 hrywny za litr. Jednocześnie w sieci „Ukrnafta” jej cena spadła o 1 hrywnę za litr.

Ukraina w znacznym stopniu uzależniona jest od importowanych produktów naftowych, dlatego ukraińskie sieci stacji benzynowych kierują się przede wszystkim sytuacją na rynku europejskim.

Na ostateczną cenę paliwa wpływają ceny zakupu, koszty logistyczne, kurs walutowy, wielkość zapasów oraz popyt.

Dodatkowym czynnikiem powodującym wzrost cen stały się rosyjskie ataki na infrastrukturę portową. Z powodu uszkodzeń obiektów część dostaw morskich trzeba zastępować transportem lądowym, co zwiększa koszty dostawy produktów naftowych.

Kolejnym zagrożeniem dla rynku paliw pozostają rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę. Według danych Der Spiegel od kwietnia zaatakowano ponad 200 ukraińskich stacji benzynowych.

Duże sieci nadal odnawiają uszkodzone stacje benzynowe, dlatego ataki nie doprowadziły jak dotąd do ogólnokrajowego niedoboru paliwa.

Ekspert Siergiej Kujun wyjaśnił, że takie ataki mają dwa główne cele:

„Stoją za tym dwa główne cele – zasianie terroru i złamanie ducha oporu wśród zwykłych ludzi, a drugim – propaganda”.

W październiku 2026 roku Ukraina zaimportowała 156 tysięcy ton benzyny samochodowej. To o 7% mniej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku, jednak o 12% więcej w ujęciu dziesięciomiesięcznym – łącznie 1,42 mln ton.

Na dzień 31 października 2026 r. większość największych sieci stacji benzynowych na Ukrainie utrzymała dotychczasowe ceny paliw. Jednocześnie cena autogazu wzrosła w ciągu doby na stacjach SOCAR, „Ukrnafta” i „BRSM-Nafta”. Średnia cena benzyny A-95 w siedmiu przedstawionych sieciach wynosi około 90,91 hrywien za litr, a oleju napędowego — 104,99 hrywien.

W okresie od 30 września do 30 października 2026 r. w Ukrainie najbardziej podrożał autogaz — o 11–14,40 hrywny za litr. Cena oleju napędowego wzrosła w ciągu miesiąca o 4,91–9 hrywien za litr, podczas gdy benzyna A-95 podrożała nie we wszystkich sieciach stacji benzynowych.

Średnia cena benzyny A-95 w największych sieciach stacji paliw na Ukrainie wynosiła około 90,91 UAH za litr, a oleju napędowego — 104,98 UAH. Na dzień 29 października 2026 r. sieci stacji benzynowych zaktualizowały ceny paliw.

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