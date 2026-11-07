Ministerstwo Obrony ostrzegło o tymczasowych zakłóceniach w działaniu aplikacji „Rezerw+”

Wieczorem 7 listopada aplikacja „Rezerv+” będzie tymczasowo działać z ograniczeniami z powodu planowej konserwacji technicznej. Użytkownicy zostali poinformowani o możliwych opóźnieniach w aktualizacji dokumentów.

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techniczne zaplanowano na sobotę, 7 listopada. Będą one trwały od godz. 20:00 do 23:00.

W tym czasie elektroniczne dokumenty ewidencji wojskowej mogą ładować się lub aktualizować wolniej w aplikacji. Ponadto możliwe są opóźnienia w działaniu innych usług.

Ministerstwo Obrony radzi tym, którzy mogą potrzebować dokumentu wieczorem, aby nie zwlekali z jego pobraniem. Plik można zapisać na telefonie bezpośrednio w aplikacji: na ekranie głównym należy nacisnąć przycisk „+” i wybrać opcję „Pobierz PDF”.

Przypominamy, że aplikacja „Alarm powietrzny” częściowo wznowiła działanie po cyberataku, który miał miejsce wieczorem w niedzielę, 1 listopada.

Informację tę podało Ministerstwo Obrony Ukrainy.

Zespoły Ajax Systems i Stfalcon opisały okoliczności cyberataku na system powiadomień aplikacji „Alarm powietrzny”. Sprawcom udało się uzyskać dostęp do stanowiska dyżurnego operatora i rozesłać fałszywe komunikaty o zagrożeniu.