Міноборони попередило про тимчасові перебої в роботі застосунку Резерв+

Увечері 7 листопада застосунок «Резерв+» тимчасово працюватиме з обмеженнями через планове технічне обслуговування. Користувачів попередили про можливі затримки з оновленням документів.



Технічні роботи заплановані на суботу, 7 листопада. Вони триватимуть із 20:00 до 23:00.

У цей проміжок часу в застосунку можуть повільніше завантажуватися або оновлюватися електронні військово-облікові документи. Крім того, можливі затримки в роботі інших сервісів.

У Міноборони радять тим, кому документ може знадобитися ввечері, не відкладати його завантаження. Зберегти файл на телефон можна безпосередньо в застосунку: на головному екрані потрібно натиснути кнопку "+" та вибрати опцію "Завантажити PDF".

Нагадаємо, що застосунок «Повітряна тривога» частково відновив роботу після кібератаки, яка сталася ввечері в неділю, 1 листопада.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Команди Ajax Systems і Stfalcon розповіли про обставини кібератаки на систему сповіщень застосунку «Повітряна тривога». Зловмисникам вдалося отримати доступ до робочого місця чергового оператора та розіслати фальшиві повідомлення про небезпеку.