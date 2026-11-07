W kilku regionach Ukrainy spadł pierwszy śnieg

Zima zawitała na Ukrainę. W dniach 6–7 listopada śnieg pokrył szereg miast i obwodów, posypując drzewa, domy i drogi. Miejscowi mieszkańcy udostępniają w mediach społecznościowych zdjęcia pierwszego opadu śniegu w tym zimnym okresie.



Wieczorem 6 listopada w niektórych dzielnicach Kijowa spadł pierwszy śnieg, któremu miejscami towarzyszył drobny grad. Następnego ranka śnieg pojawił się również w Dnieprze. Opady zarejestrowały kamery monitoringu miejskiego Centrum Sytuacyjnego.

Opady były krótkotrwałe, jednak w niektórych rejonach obwodu śniegu spadło znacznie więcej. Na przykład droga z Krywego Rogu w kierunku Kropywnickiego została zasypana śniegiem.

Pierwszy mokry śnieg odnotowano również w obwodzie charkowskim. W nocy z 6 na 7 listopada spadł on na przedmieściach Charkowa, pokrywając drzewa, trawę i opadłe liście. Jednak ze względu na dodatnią temperaturę pokrywa śnieżna zaczęła stopniowo topnieć.

W obwodzie kirowogradzkim służby drogowe rozpoczęły odśnieżanie i zabezpieczanie dróg przed oblodzeniem. Poinformowała o tym Służba Odnowy i Rozwoju Infrastruktury w obwodzie kirowogradzkim.

Na drogi wysłano dwie jednostki specjalistycznego sprzętu. Pracowały one na trasach H-23 Kropywnicki – Krywyj Róg – Zaporoże oraz T-12-10 Dolynska – Żółte Wody.

Przypomnijmy, że 6 listopada mieszkańcy kilku obwodów Ukrainy zgłosili pierwsze opady zimowe.

W dniach 7 i 8 listopada w Ukrainie nie przewiduje się ocieplenia. W większości obwodów utrzyma się chłodna pogoda, a w niektórych regionach spodziewane są silne mrozy i opady śniegu.

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