Перший сніг уже помітили в кількох областях України

6 листопада мешканці кількох областей України повідомили про перші зимові опади. У Черкасах і Шостці помітили град та крижаний дощ, а в Карпатах, на Львівщині, Івано-Франківщині та Хмельниччині — сніг і мокрий сніг. Кадрами незвичної для листопада погоди люди почали ділитися в соціальних мережах.

Похолодання, нічні морози та перший сніг синоптики прогнозували заздалегідь. І тепер зима поступово нагадує про себе в різних регіонах країни. Щоправда, не всюди опади були саме сніговими: подекуди замість сніжинок випали град або крижаний дощ. Перші кадри незвичної погоди з'явилися в місцевих Telegram-каналах і соціальних мережах.

Черкаська область

У Черкасах 6 листопада замість очікуваного снігу випав град. Про це повідомили місцеві Telegram-канали «News Cherkassy» та «Твої Черкаси». Згодом мешканці міста помітили ще й крижаний дощ. На опублікованих фотографіях видно краплі, які через низьку температуру вкрилися льодом.

undefined

Водночас у спільноті «Типові Черкаси» у Facebook з'явилося відео з опадами, які автори описали як дощ зі снігом. «Перший сніг чи град? У Черкасах пішов дощ зі снігом», — зазначили у дописі.

Сумська область

Незвичну погоду зафіксували й у Шостці Сумської області. Там 6 листопада також випав град. Відповідні фотографії опублікували у Facebook місцевої спільноти «НА МЕЖІ». «Листопад дивує погодою у нашому місті», — написали автори допису.

На оприлюднених кадрах видно, як град укрив землю та поверхні навколо.

Львівська область

На Львівщині перший сніг помітили у Стрийському районі. Зокрема, сніжинки пролітали в селі Тухля поблизу Славського. Відео звідти опублікував Telegram-канал «Труха Львів». Сніг також помітили в інших місцях Карпат.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/2026-11-06-20-34-41.mp4

Івано-Франківська область

Перші зимові опади дісталися й Івано-Франківщини. Сніг помітили в Татарові та на території гірськолижного курорту Буковель. Кадрами листопадової погоди поділилися в Telegram-каналі «Івано-Франківськ 24/7». На відео видно, як сніжинки падають на тлі гірського краєвиду.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/telegram-cloud-document-2-5436102212050788452.mp4

Хмельницька область

Перший сніг побачили й мешканці Кам'янця-Подільського. За повідомленням місцевої спільноти «КОД Кам'янця-Подільського» у Facebook, у місті випав мокрий сніг із дощем. «У Кам'янці-Подільському пішов перший сніг. Містяни спостерігають мокрий сніг із дощем. Зима потроху нагадує про себе», — йдеться в дописі.

undefined

Коли сніг з'явився в Карпатах

У горах зимова погода почала проявлятися значно раніше. Ще у вересні до Карпат прийшло холодне арктичне повітря, після чого на високогір'ї випав перший сніг. На горі Піп Іван тоді зафіксували температуру до -2°C. Уже 24 вересня на високогір'ї стало ще холодніше, а землю вкрив невеликий шар снігу. У середині жовтня снігопади повторилися. Тоді на горі Піп Іван температура опустилася до -5°C.

27 жовтня сніг випав і на гірськолижному курорті Драгобрат, що розташований у Рахівському районі Закарпатської області. А в ніч проти 5 листопада на високогір'ї Карпат температура знизилася до -9°C. Вранці це зафіксували фахівці, хоча на той момент снігу в горах уже майже не залишилося.

Тепер перші зимові опади помітили й за межами високогір'я. У деяких містах це був мокрий сніг, в інших — град або крижаний дощ. Так листопад поступово приносить в Україну справжню зимову погоду.

Читай нас у