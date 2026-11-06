Первый снег уже заметили в нескольких областях Украины

6 ноября жители нескольких областей Украины сообщили о первых зимних осадках. В Черкассах и Шостке наблюдался град и ледяной дождь, а в Карпатах, на Львовщине, Ивано-Франковщине и Хмельницкой области — снег и мокрый снег. Люди начали делиться в социальных сетях кадрами необычной для ноября погоды.

Похолодание, ночные морозы и первый снег синоптики прогнозировали заранее. И теперь зима постепенно дает о себе знать в разных регионах страны. Правда, не везде осадки были именно снежными: кое-где вместо снежинок выпали град или ледяной дождь. Первые кадры необычной погоды появились в местных Telegram-каналах и социальных сетях.

Черкасская область

В Черкассах 6 ноября вместо ожидаемого снега выпал град. Об этом сообщили местные Telegram-каналы «News Cherkassy» и «Твои Черкассы». Впоследствии жители города заметили ещё и ледяной дождь. На опубликованных фотографиях видны капли, которые из-за низкой температуры покрылись льдом.

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В то же время в сообществе «Типичные Черкассы» в Facebook появилось видео с осадками, которые авторы описали как дождь со снегом. «Первый снег или град? В Черкассах пошел дождь со снегом», — отметили в посте.

Сумская область

Необычную погоду зафиксировали и в Шостке Сумской области. Там 6 ноября также выпал град. Соответствующие фотографии опубликовали в Facebook местного сообщества «НА МЕЖИ». «Ноябрь удивляет погодой в нашем городе», — написали авторы поста.

На опубликованных кадрах видно, как град покрыл землю и окружающие поверхности.

Львовская область

На Львовщине первый снег заметили в Стрыйском районе. В частности, снежинки пролетали в селе Тухля недалеко от Славского. Видео оттуда опубликовал Telegram-канал «Труха Львов». Снег также заметили в других местах Карпат.

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Ивано-Франковская область

Первые зимние осадки добрались и до Ивано-Франковской области. Снег заметили в Татарове и на территории горнолыжного курорта Буковель. Кадрами ноябрьской погоды поделились в Telegram-канале «Ивано-Франковск 24/7». На видео видно, как снежинки падают на фоне горного пейзажа.

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Хмельницкая область

Первый снег увидели и жители Каменца-Подольского. По сообщению местного сообщества «КОД Каменца-Подольского» в Facebook, в городе выпал мокрый снег с дождем. «В Каменце-Подольском пошел первый снег. Горожане наблюдают мокрый снег с дождем. Зима понемногу напоминает о себе», — говорится в посте.

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Когда снег появился в Карпатах

В горах зимняя погода начала проявляться значительно раньше. Еще в сентябре в Карпаты пришел холодный арктический воздух, после чего в высокогорье выпал первый снег. На горе Пип Иван тогда зафиксировали температуру до -2 °C. Уже 24 сентября в высокогорье стало еще холоднее, а землю покрыл небольшой слой снега. В середине октября снегопады повторились. Тогда на горе Пип Иван температура опустилась до -5 °C.

27 октября снег выпал и на горнолыжном курорте Драгобрат, расположенном в Раховском районе Закарпатской области. А в ночь на 5 ноября в высокогорье Карпат температура снизилась до -9 °C. Утром это зафиксировали специалисты, хотя на тот момент снега в горах уже почти не осталось.

Теперь первые зимние осадки заметили и за пределами высокогорья. В некоторых городах это был мокрый снег, в других — град или ледяной дождь. Так ноябрь постепенно приносит в Украину настоящую зимнюю погоду.

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