乌克兰部分地区迎来了初雪

乌克兰迎来了冬天。11月6日至7日，降雪覆盖了多个城市和地区，树木、房屋和道路上都覆上了一层薄雪。当地居民在社交媒体上分享了本寒季首场降雪的画面。

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月6日晚，基辅部分地区迎来了初雪，部分区域还伴随着小冰雹。次日清晨，第聂伯市也降起了雪。市应急指挥中心的监控摄像头记录下了这场降雪。

降雪持续时间不长，但在该州部分地区，积雪量却明显更多。例如，从克里沃罗格通往克罗皮夫尼茨基的道路已被积雪覆盖。

哈尔科夫州也记录到了首场湿雪。11月7日凌晨，哈尔科夫郊区降下湿雪，覆盖了树木、草地和落叶。不过，由于气温回升至零上，积雪开始逐渐融化。

在基洛沃格勒州，道路管理部门已开始清理初雪并进行防滑处理。基洛沃格勒州基础设施恢复与发展局通报了这一情况。

两台专用设备被调派至道路上。它们在H-23号公路（克罗皮夫尼茨基—克里维里赫—扎波罗热）和T-12-10号公路（多林斯卡—乔夫蒂沃迪）上开展作业。

此前，11月6日，乌克兰多个地区的居民报告了今冬的首场降雪。

11月7日和8日，乌克兰预计不会回暖。大部分地区将持续寒冷天气，部分地区预计将出现严寒和降雪。

利沃夫州迎来了初雪，气象专家预测乌克兰将出现寒潮

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