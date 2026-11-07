У кількох регіонах України випав перший сніг

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В Україну прийшла зима. 6–7 листопада сніг накрив низку міст та областей, припорошивши дерева, будинки та дороги. Місцеві жителі поширюють у соцмережах кадри першого снігопаду цього холодного періоду.



Увечері 6 листопада в деяких районах Києва випав перший сніг, який місцями супроводжувався дрібним градом. Наступного ранку засніжило й у Дніпрі. Опади зафіксували камери спостереження міського Ситуаційного центру.

Опади були нетривалими, однак у деяких районах області снігу випало значно більше. Так, дорогу з Кривого Рогу в напрямку Кропивницького засипало снігом.

Перший мокрий сніг також було зафіксовано й на Харківщині. У ніч проти 7 листопада він випав у передмісті Харкова, вкривши дерева, траву та опале листя. Утім, через плюсову температуру сніговий покрив почав поступово танути.

На Кіровоградщині дорожні служби розпочали прибирання першого снігу та обробку автошляхів проти ожеледиці. Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Кіровоградській області.

На дороги вивели дві одиниці спеціальної техніки. Вони працювали на трасах Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя та Т-12-10 Долинська – Жовті Води.

Нагадаємо, що 6 листопада мешканці кількох областей України повідомили про перші зимові опади.

7 та 8 листопада в Україні не прогнозують потепління. У більшості областей збережеться холодна погода, а в окремих регіонах очікуються сильні морози та сніг.

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