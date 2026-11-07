В нескольких регионах Украины выпал первый снег

В Украину пришла зима. 6–7 ноября снег покрыл ряд городов и областей, припорошив деревья, дома и дороги. Местные жители публикуют в соцсетях кадры первого снегопада этого холодного периода.



Вечером 6 ноября в некоторых районах Киева выпал первый снег, который местами сопровождался мелким градом. На следующее утро заснежило и в Днепре. Осадки зафиксировали камеры наблюдения городского Ситуационного центра.

Осадки были кратковременными, однако в некоторых районах области снега выпало значительно больше. Так, дорогу из Кривого Рога в направлении Кропивницкого засыпало снегом.

Первый мокрый снег также был зафиксирован и в Харьковской области. В ночь на 7 ноября он выпал в пригороде Харькова, покрыв деревья, траву и опавшую листву. Впрочем, из-за плюсовой температуры снежный покров начал постепенно таять.

В Кировоградской области дорожные службы приступили к уборке первого снега и обработке автодорог от гололеда. Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры Кировоградской области.

На дороги вывели две единицы специальной техники. Они работали на трассах Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье и Т-12-10 Долинская – Желтые Воды.

Напомним, что 6 ноября жители нескольких областей Украины сообщили о первых зимних осадках.

7 и 8 ноября в Украине не прогнозируется потепление. В большинстве областей сохранится холодная погода, а в отдельных регионах ожидаются сильные морозы и снег.

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