Rzeczniczka ds. języka Olena Iwanowska poinformowała, że szef Biura Prezydenta Kirilo Budanow zapłaci grzywnę za używanie języka rosyjskiego podczas rozmowy z mieszkańcami Petropawliwskiej Borszczagówki.



„Ustawa o języku ma służyć realizacji swoich celów, a nie dzielić społeczeństwo ani stać się pretekstem do niekończących się burz w sieci. W tej konkretnej sprawie wszczęto już wszystkie wymagane procedury prawne” – poinformowała Iwanowska.

W szczególności podkreśliła, że:

1. Kontrola państwowa przebiega zgodnie z ustalonym porządkiem.

2. Nawiązano kontakt z osobą zamieszaną w incydent – w spokojnej atmosferze, bez zbędnego patosu i w ramach prawa.

3. Fakt naruszenia został uznany bez prób szukania usprawiedliwień lub stosowania mechanizmów obronnych.

4. Przewidziana przez prawo grzywna zostanie uiszczona w wyznaczonym terminie.

Iwanowska napisała o tym na swojej stronie na Facebooku

Wysokość grzywny wynosi od 3 400 do 6 800 hrywien.

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