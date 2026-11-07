Film: Budanow ukarany grzywną za używanie języka rosyjskiego podczas starć w Pietropawłowskiej Borszczagowce
Rzeczniczka ds. języka Olena Iwanowska poinformowała, że szef Biura Prezydenta Kirilo Budanow zapłaci grzywnę za używanie języka rosyjskiego podczas rozmowy z mieszkańcami Petropawliwskiej Borszczagówki.
„Ustawa o języku ma służyć realizacji swoich celów, a nie dzielić społeczeństwo ani stać się pretekstem do niekończących się burz w sieci. W tej konkretnej sprawie wszczęto już wszystkie wymagane procedury prawne” – poinformowała Iwanowska.
W szczególności podkreśliła, że:
- 1. Kontrola państwowa przebiega zgodnie z ustalonym porządkiem.
- 2. Nawiązano kontakt z osobą zamieszaną w incydent – w spokojnej atmosferze, bez zbędnego patosu i w ramach prawa.
- 3. Fakt naruszenia został uznany bez prób szukania usprawiedliwień lub stosowania mechanizmów obronnych.
- 4. Przewidziana przez prawo grzywna zostanie uiszczona w wyznaczonym terminie.
Iwanowska napisała o tym na swojej stronie na Facebooku.
Wysokość grzywny wynosi od 3 400 do 6 800 hrywien.