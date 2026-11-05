Ціни на пальне в Україні: за місяць подорожчали автогаз та дизельне паливо

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За місяць автогаз у найбільших мережах АЗС України подорожчав на 15–17,60 грн за літр, а преміальне дизельне пальне — на 6–8,50 грн за літр. Станом на 5 листопада 2026 року заправки також переглянули ціни на бензин і звичайний дизель.

За добу на окремих АЗС автогаз додав у ціні до 2 грн за літр, тоді як бензин А-95 в одній із мереж подешевшав на 1 грн.

Середня вартість бензину А-95 у семи найбільших мережах становить близько 90,91 грн/л, а дизельного пального — 105,34 грн/л.

Найбільші мережі АЗС України оновили вартість окремих видів пального. Порівняно з попереднім днем зміни відбулися насамперед у цінах на автогаз.

У мережі ОККО автогаз подорожчав на 1 грн/л — до 60,90 грн/л. У Socar його вартість зросла на 1,60 грн/л — до 61,50 грн/л. Водночас ціни на бензин і дизель у цих мережах залишилися без змін.

На АЗС KLO автогаз додав у ціні 2 грн/л і тепер коштує 62,50 грн/л. Натомість бензин А-92 подешевшав на 1 грн/л — до 85,50 грн/л. Вартість решти видів пального не змінилася.

В «Укрнафті» одразу кілька видів бензину стали дешевшими:

А-95 — на 1 грн/л, до 87,90 грн/л;

А-95+ — на 1 грн/л, до 90,90 грн/л;

А-92 — на 1 грн/л, до 85,90 грн/л.

Ціни на дизельне пальне та автогаз у цій мережі залишилися незмінними.

У «БРСМ-Нафті» зафіксували незначне подорожчання всіх трьох основних видів пального: бензин А-95 додав 4 коп./л і коштує 87,85 грн/л, дизель подорожчав на 9 коп./л — до 102,76 грн/л, а автогаз — на 40 коп./л, до 57,85 грн/л.

У мережах UPG та WOG ціни на всі представлені види пального не змінилися. Зокрема, на заправках WOG автогаз продають по 59,90 грн/л, звичайний дизель — по 106,90 грн/л, а преміальне дизельне пальне ДП+ — по 109,90 грн/л.

Станом на 5 листопада найвищі ціни на окремі види пального зафіксували в таких мережах:

Бензин А-95: найдорожчий у Socar — 95,90 грн/л.

Звичайне дизельне пальне: найвища ціна також у Socar — 108 грн/л.

Преміальне дизельне пальне: найдорожче у Socar — 111 грн/л.

Автогаз: найвища вартість у KLO — 62,50 грн/л.

Водночас найдешевший автогаз пропонує «БРСМ-Нафта» — 57,85 грн/л.

У період із 5 жовтня до 5 листопада 2026 року вартість пального зросла майже в усіх найбільших мережах АЗС України.

Найбільш відчутно подорожчав автогаз — на 15–17,60 грн за літр залежно від мережі. Найбільше зростання зафіксували на АЗС KLO: ціна піднялася з 44,90 до 62,50 грн/л.

Звичайне дизельне пальне за цей період додало в ціні 5–7,60 грн/л, а преміальне — 6–8,50 грн/л.

Бензин А-95 дорожчав значно повільніше. У мережах ОККО та WOG його вартість залишилася незмінною. В інших заправників зміни були такими:

UPG — подорожчання на 1 грн/л;

Socar — на 1 грн/л;

KLO — на 2 грн/л;

«БРСМ-Нафта» — на 1,86 грн/л;

«Укрнафта» — здешевлення на 1 грн/л.

Преміальний бензин А-95+ у деяких мережах подорожчав на 1–1,60 грн/л. Водночас в «Укрнафті» його вартість знизилася на 1 грн/л.

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські мережі АЗС орієнтуються передусім на ситуацію на європейському ринку.

На кінцеву вартість пального впливають ціни закупівлі, логістичні витрати, валютний курс, обсяги запасів і попит.

Додатковим чинником подорожчання стали російські удари по портовій інфраструктурі. Через пошкодження об'єктів частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами, що збільшує витрати на доставку нафтопродуктів.

Ще одним ризиком для паливного ринку залишаються російські удари по українській інфраструктурі. За даними Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС.

Великі мережі продовжують відновлювати пошкоджені заправки, тому атаки поки не призвели до загальнонаціонального дефіциту пального.

Експерт Сергій Куюн пояснював, що такі удари мають дві основні цілі:

«За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда».

У жовтні 2026 року Україна імпортувала 156 тисяч тонн автомобільного бензину. Це на 7% менше, ніж за аналогічний місяць торік, однак на 12% більше за підсумками десяти місяців — загалом 1,42 млн тонн.

Станом на 31 жовтня 2026 року більшість найбільших мереж АЗС України зберегли попередні ціни на пальне. Водночас автогаз за добу подорожчав на заправках SOCAR, «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта». Середня ціна бензину А-95 у семи представлених мережах становить близько 90,91 грн за літр, дизельного пального — 104,99 грн.

За період із 30 вересня до 30 жовтня 2026 року найбільше в Україні подорожчав автогаз — на 11–14,40 грн/л. Дизельне пальне за місяць додало в ціні від 4,91 до 9 грн/л, тоді як бензин А-95 подорожчав не в усіх мережах АЗС.

Середня ціна бензину А-95 на найбільших мережах АЗС України становила близько 90,91 грн за літр, а дизельного пального — 104,98 грн. Станом на 29 жовтня 2026 року автозаправні мережі оновили вартість пального.

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