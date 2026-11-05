Погода в Украине 5 ноября: где будет теплее всего

В четверг, 5 ноября, в Украине прогнозируется облачная погода с прояснениями, осадков не ожидается. Днем температура воздуха в большинстве регионов составит 4–9° тепла, а в Киеве столбики термометров поднимутся до +5°…+7°.

По прогнозу синоптиков, в течение дня на территории страны будет облачно с прояснениями. Осадков не предвидится. В Карпатах ночью и утром местами возможен туман.

Ветер преимущественно северо-западный, со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +3° до -3°. На крайнем юге страны будет теплее — от +2° до +7°. Днем воздух прогреется до +4°…+9°.

В столице 5 ноября также ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7–12 м/с.

В Киеве ночью температура составит +1°…+3°, а днем воздух прогреется до +5°…+7°.

В Киевской области ночью прогнозируют от +3° до -2°, днем — от +4° до +9°.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В четверг, 5 ноября, в Украине ожидается холодная и ветреная погода. Синоптическую обстановку будет определять антициклон, который обеспечит преимущественно сухую погоду. В то же время сильные порывы ветра и ночные морозы заставят украинцев одеваться теплее.

В начале ноября в Украине заметно похолодало, и в ближайшие дни температура продолжит снижаться. Однако длительным холодный период не будет: уже после 10 ноября в большинстве областей ожидается потепление.

Уже с 4 ноября в Украине возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом. В то же время, по предварительным прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха в течение месяца будет соответствовать климатической норме.

Этой зимой в Украине количество осадков может на 20–40 % превысить климатическую норму. Однако это не означает, что сезон будет снежным: из-за преобладания теплого воздуха с Атлантики осадки часто будут выпадать в виде дождя или мокрого снега.

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