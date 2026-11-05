За пытки гражданских лиц в Херсонской области к ответственности привлекли 164 человека

С начала полномасштабного вторжения РФ за военные преступления, пытки и незаконное удержание гражданских лиц на оккупированных территориях Херсонской области к уголовной ответственности привлечены 164 оккупанта и их пособника.

В течение октября под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры заочно объявлено о подозрениях ещё двум участникам оккупационных формирований: один из них подвергал пыткам и сексуальному насилию гражданского лица в изоляторе Херсона, другой — пытал электрическим током жителя Олешек.

Обоим инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, а одному — дополнительно государственную измену. Кроме того, в суд направлен обвинительный акт в отношении командира спецподразделения «Росгвардии» «Вятич», который организовал похищение и избиение заместителя председателя поселкового совета в Геническом районе за отказ возглавить оккупационную администрацию.

Источник: Херсонская областная прокуратура.

1 ноября Россия официально прекратила участие в Европейской конвенции по предотвращению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Москва присоединилась к документу еще в 1998 году.

Прокуроры Броварской окружной прокуратуры Киевской области передали в суд обвинительный акт в отношении двух военнослужащих РФ. Их обвиняют в жестоком обращении с гражданскими лицами и других нарушениях законов и обычаев войны во время оккупации Киевской области.

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