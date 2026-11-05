Od początku pełnej inwazji Federacji Rosyjskiej 164 okupantów i ich popleczników zostało pociągniętych do odpowiedzialności karnej za zbrodnie wojenne, tortury i bezprawne przetrzymywanie ludności cywilnej na okupowanych terytoriach obwodu chersońskiego.

W październiku, pod kierownictwem procesowym prokuratury obwodowej w Chersoniu, ogłoszono zaocznie zarzuty wobec kolejnych dwóch członków formacji okupacyjnych: jeden z nich poddawał torturom i przemocy seksualnej osobę cywilną w areszcie w Chersoniu, a drugi – torturował prądem mieszkańca Oleszok.

Obu zarzuca się naruszenie praw i zwyczajów wojennych, a jednemu z nich dodatkowo zdradę stanu. Ponadto do sądu przekazano akt oskarżenia przeciwko dowódcy oddziału specjalnego rosyjskiej Gwardii Narodowej „Wiatycz”, który zorganizował porwanie i pobicie zastępcy przewodniczącego rady gminnej w rejonie Geniczeskim za odmowę objęcia stanowiska szefa administracji okupacyjnej.

Źródło: Prokuratura obwodowa w Chersoniu.

1 listopada Rosja oficjalnie wycofała się z Europejskiej konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu lub karaniu. Moskwa przystąpiła do tego dokumentu jeszcze w 1998 roku.

Prokuratorzy prokuratury okręgowej w Browarach w obwodzie kijowskim przekazali do sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm żołnierzom Federacji Rosyjskiej. Oskarża się ich o brutalne traktowanie ludności cywilnej oraz inne naruszenia praw i zwyczajów wojennych podczas okupacji obwodu kijowskiego.

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