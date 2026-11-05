В Тернопольской области раскрыли подпольное производство табака, изъяли более 12 тонн сырья

В Тернопольской области были раскрыты подпольные цеха, где табак перерабатывали в промышленных масштабах и поставляли оптовым покупателям в различные регионы Украины. В рамках расследования правоохранители провели 59 обысков в шести областях и изъяли более 12 тонн табака. Под процессуальным руководством прокуроров Тернопольской областной прокуратуры четырем лицам было сообщено о подозрении в незаконном обороте подакцизных товаров.

По данным следствия, подозреваемые наладили полный цикл незаконного производства — от выращивания табака до его промышленной переработки, хранения и сбыта. Подпольные цеха действовали в Чортковском районе, где для сушки и измельчения сырья использовалось специальное оборудование.

26 октября 2026 года правоохранители провели 59 обысков в шести областях Украины. Изъято более 12 тонн табачной продукции и сырья, 440 тыс. грн наличными, оборудование для переработки, мобильные телефоны и черновые записи с учетом продаж.

Четырем лицам инкриминируется незаконное хранение с целью сбыта и сбыт незаконно изготовленных подакцизных товаров (ч. 1 ст. 204 УК Украины). Всем подозреваемым вручены ходатайства о применении мер пресечения в виде залога.

Досудебное расследование проводят следователи полиции Тернопольской области при оперативном сопровождении СБУ и подразделений стратегических расследований Нацполиции. В Тернопольской и Одесской областях раскрыли сеть незаконной продажи табака на сумму свыше 35 млн грн. Ранее в Черновицкой области силовики раскрыли подготовку к незаконной переправке контрафактных табачных изделий через государственную границу. Напомним, уровень нелегальной торговли табачными изделиями в Украине в феврале 2026 года продемонстрировал тенденцию к сокращению и составил 17,6% по сравнению с 17,8% в октябре прошлого года.

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