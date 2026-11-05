На Тернопільщині викрили підпільне виробництво тютюну, вилучили понад 12 тонн сировини

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На Тернопільщині викрили підпільні цехи, де тютюн переробляли у промислових масштабах і постачали оптовим покупцям у різні регіони України. У межах розслідування правоохоронці провели 59 обшуків у шести областях та вилучили понад 12 тонн тютюну. За процесуального керівництва прокурорів Тернопільської обласної прокуратури чотирьом особам повідомили про підозру в незаконному обігу підакцизних товарів.

За даними слідства, підозрювані налагодили повний цикл незаконного виробництва - від вирощування тютюну до його промислової переробки, зберігання та збуту. Підпільні цехи діяли у Чортківському районі, де для сушіння й подрібнення сировини використовували спеціальне обладнання.

26 жовтня 2026 року правоохоронці провели 59 обшуків у шести областях України. Вилучено понад 12 тонн тютюнової продукції та сировини, 440 тис. грн готівки, обладнання для переробки, мобільні телефони та чорнові записи з обліком продажів.

Чотирьом особам інкриміновано незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (ч. 1 ст. 204 КК України). Усім підозрюваним вручено клопотання про застосування запобіжних заходів у вигляді застави.

Досудове розслідування здійснюють слідчі поліції Тернопільщини за оперативного супроводу СБУ та підрозділів стратегічних розслідувань Нацполіції. На Тернопільщині та Одещині викрили мережу незаконного продажу тютюну на понад 35 млн грн. Раніше у Чернівецькій області силовики викрили підготовку до незаконного переправлення контрафактних тютюнових виробів через державний кордон. Нагадаємо, рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні у лютому 2026 року продемонструвавтенденцію до скорочення і склав 17,6% порівняно з 17,8% у жовтні минулого року.

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