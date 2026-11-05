在特尔诺皮尔州查获了一处地下烟草生产点，缴获了超过12吨的原料

在特尔诺皮尔州，警方查获了若干地下作坊，这些作坊以工业规模加工烟草，并将产品供应给乌克兰各地的批发商。 在调查过程中，执法部门在六个地区进行了59次搜查，查获了超过12吨的烟草。在特尔诺皮尔州检察院检察官的程序指导下，已有四人被通知涉嫌非法经营应税商品。

据调查显示，嫌疑人建立了从烟草种植到工业加工、储存及销售的完整非法生产链。 这些地下作坊位于乔尔特基夫区，使用专用设备对原料进行干燥和粉碎。

2026年10月26日，执法部门在乌克兰六个州开展了59次搜查行动。 查获了超过12吨的烟草制品和原料、44万格里夫纳现金、加工设备、手机以及记录销售情况的草稿。

四人被指控非法储存并销售非法制造的应税商品（乌克兰刑法第204条第1款）。 所有嫌疑人均已收到关于采取保释作为预防措施的申请书。

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