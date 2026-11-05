W obwodzie tarnopolskim wykryto nielegalną produkcję tytoniu i skonfiskowano ponad 12 ton surowca

W obwodzie tarnopolskim wykryto nielegalne warsztaty, w których tytoń przetwarzano na skalę przemysłową i dostarczano hurtowym odbiorcom w różnych regionach Ukrainy. W ramach śledztwa funkcjonariusze organów ścigania przeprowadzili 59 przeszukań w sześciu obwodach i zabezpieczyli ponad 12 ton tytoniu. Pod kierownictwem prokuratorów z Prokuratury Obwodowej w Ternopilu czterem osobom postawiono zarzuty nielegalnego obrotu towarami podlegającymi podatkowi akcyzowemu.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa podejrzani zorganizowali pełny cykl nielegalnej produkcji – od uprawy tytoniu po jego przemysłowe przetwarzanie, przechowywanie i sprzedaż. Podziemne warsztaty działały w rejonie Cörtków, gdzie do suszenia i rozdrabniania surowca wykorzystywano specjalistyczny sprzęt.

26 października 2026 r. funkcjonariusze organów ścigania przeprowadzili 59 przeszukań w sześciu obwodach Ukrainy. Skonfiskowano ponad 12 ton wyrobów tytoniowych i surowca, 440 tys. hrywien w gotówce, sprzęt do przetwarzania, telefony komórkowe oraz szkice z ewidencją sprzedaży.

Czterem osobom postawiono zarzuty nielegalnego przechowywania w celu sprzedaży oraz sprzedaży nielegalnie wyprodukowanych towarów podlegających podatkowi akcyzowemu (cz. 1 art. 204 Kodeksu Karnego Ukrainy). Wszystkim podejrzanym doręczono wnioski o zastosowanie środków zabezpieczających w postaci kaucji.

Śledztwo przedprocesowe prowadzą śledczy policji obwodu tarnopolskiego przy wsparciu operacyjnym Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) oraz jednostek ds. śledztw strategicznych Policji Narodowej. W obwodzie tarnopolskim i odeskim wykryto sieć nielegalnej sprzedaży wyrobów tytoniowych o wartości ponad 35 mln hrywien. Wcześniej w obwodzie czerniowickim służby bezpieczeństwa wykryły przygotowania do nielegalnego przewożenia podrobionych wyrobów tytoniowych przez granicę państwową. Przypomnijmy, że poziom nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi na Ukrainie w lutym 2026 r. wykazał tendencję spadkową i wyniósł 17,6% w porównaniu z 17,8% w październiku ubiegłego roku.

Czytaj nas na