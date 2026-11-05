Погода в Україні 5 листопада: де буде найтепліше

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У четвер, 5 листопада, в Україні прогнозують хмарну погоду з проясненнями, опадів не очікується. Удень температура повітря в більшості регіонів становитиме 4–9° тепла, а в Києві стовпчики термометрів піднімуться до +5°…+7°.

За прогнозом синоптиків, протягом дня на території країни буде хмарно з проясненнями. Опадів не передбачається. У Карпатах уночі та вранці місцями можливий туман.

Вітер переважно північно-західний, зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +3° до -3°. На крайньому півдні країни буде тепліше — від +2° до +7°. Удень повітря прогріється до +4°…+9°.

У столиці 5 листопада також очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7–12 м/с.

У Києві вночі температура становитиме +1°…+3°, а вдень повітря прогріється до +5°…+7°.

У Київській області вночі прогнозують від +3° до -2°, удень — від +4° до +9°.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У четвер, 5 листопада, в Україні очікується холодна та вітряна погода. Синоптичну ситуацію визначатиме антициклон, який забезпечить переважно суху погоду. Водночас сильні пориви вітру та нічні морози змушуватимуть українців одягатися тепліше.

На початку листопада в Україні помітнопохолодало, і найближчими днями температура продовжить знижуватися. Однак тривалим холодний період не буде: вже після 10 листопада в більшості областей очікується потепління.

Уже з 4 листопада в Україні можливі опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Водночас, за попередніми прогнозами синоптиків, середня температура повітря протягом місяця відповідатиме кліматичній нормі.

Цієї зими в Україні кількість опадів може на 20–40% перевищити кліматичну норму. Однак це не означає, що сезон буде сніжним: через переважання теплого повітря з Атлантики опади часто випадатимуть у вигляді дощу або мокрого снігу.

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