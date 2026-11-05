11月5日乌克兰天气：哪里最暖和

11月5日（星期四），乌克兰预计将出现多云间晴的天气，预计不会有降水。白天，大部分地区气温将在4–9°之间，而基辅的气温将升至+5°…+7°。

据气象预报，当天全国范围内将多云间晴，预计无降水。喀尔巴阡山脉地区夜间和清晨局部可能出现雾。

风向以西北风为主，风速为7–12米/秒。

夜间气温将在+3°至-3°之间波动。在该国最南端地区，气温将更高——介于+2°至+7°之间。白天气温将升至+4°…+9°。

11月5日，首都预计也将是多云间晴的天气，无降水。风向西北，风速7–12米/秒。

基辅夜间气温将在+1°至+3°之间，白天气温将升至+5°至+7°。

基辅州夜间气温预计在+3°至-2°之间，白天则在+4°至+9°之间。

乌克兰水文气象中心发布了上述预报。

11月5日（周四），乌克兰预计将出现寒冷多风的天气。天气状况将由一个高压系统主导，该系统将带来以干燥天气为主的天气。与此同时，强阵风和夜间霜冻将迫使乌克兰人穿得更暖和。

11月初，乌克兰明显转冷，未来几天气温将继续下降。不过，寒冷天气不会持续太久：11月10日之后，大部分地区预计将回暖。

从11月4日起，乌克兰可能出现雨夹雪。此外，据气象专家初步预测，本月平均气温将符合气候平均水平。

今年冬天，乌克兰的降水量可能比气候平均值高出20%至40%。但这并不意味着今冬会大雪纷飞：由于来自大西洋的暖空气占主导地位，降水往往会以雨或湿雪的形式出现。

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