乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基就美国商人埃隆·马斯克关于俄军在对乌战争中伤亡的言论发表了看法。

“我们不喜欢他对这场战争的态度，尤其是当他谈论俄罗斯如何损失士兵时，”泽连斯基说道。

他还强调，俄罗斯是侵略者，其军队正驻扎在别国领土上。

“侵略者——愿上帝保佑，让他们损失的士兵是在他国领土上，而不是在自己的土地上，”总统补充道。

此外，泽连斯基还就马斯克言论可能带有戏谑性质一事发表了评论，并表示自己无法理解这种幽默。

“我不知道他是认真的，还是在开玩笑。这并非我能理解的那种玩笑，尽管我通常很懂幽默，”这位国家元首说道。

该节目的预告片于11月4日发布在德国公共广播机构ZDF的YouTube频道上。

总统在YouTube上发布的《ZDF Magazin Royale》节目预告片中发表了上述言论。

需要指出的是，美国亿万富翁埃隆·马斯克曾对美国中期选举结果发表了讽刺性评论，在此次选举中，共和党候选人遭遇了一系列挫败。 这位商人开玩笑称，他所谓的用于干预投票的“太空激光”这次没起作用。

美国民主党在11月3日的中期选举中取得了重大胜利，巩固了其在国会参众两院的席位。 在选民对经济形势和与伊朗的战争感到不满的背景下，此次选举结果对唐纳德·特朗普总统来说是一个沉重打击。

民主党在此次中期选举中赢得了足够的席位，从而控制了美国众议院和参议院。 中国社交媒体用户对这一结果反应不一：一部分人批评美国政治体制，另一些人则讨论唐纳德·特朗普总统今后的政治影响力可能会如何影响北京的利益。

据Decision Desk HQ预测，民主党人萨姆·福斯塔格在美国蒙大拿州第1选区众议院选举中胜出。在争夺该空缺席位的角逐中，他领先于共和党候选人亚伦·弗林特。

乌克兰裔的弗吉尼亚州第7选区美国众议员叶夫根·温德曼成功连任国会众议员。他以压倒性优势击败了共和党候选人道格·A·奥利凡特。

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