敖德萨州和赫梅利尼茨基州的水域新增了近30万条鱼

奥德萨州和赫梅利尼茨基州的水域中放流了近30万尾鱼苗。此次放流旨在恢复鱼类资源并维持生态平衡。

在敖德萨州伊兹迈尔区的卡古尔湖，放流了21.3万尾厚头鱼、鲤鱼和白鲢。 计划到年底前，该水体还将增放200万尾草食性鱼类和50万尾鲤鱼。

在赫梅利尼茨基州，7.3万尾白厚头鱼、白鲢和食贝鱼被放养到赫梅利尼茨基核电站的冷却水池中。 该水体计划总共投放17.1万尾鱼。

赫梅利尼茨基核电站附近的水库每年都会进行放流，以减少水生植物的过度生长，并防止生物障碍影响冷却系统的运行。

所有活动均在特别委员会的监督下进行，渔业保护巡逻队的代表也参与其中。

来源：乌克兰国家垦殖与渔业局。

在俄罗斯炮击赫梅利尼茨基市一家日用化学品生产企业后，普洛斯卡河发生大规模鱼类死亡事件，造成的损失超过4330万格里夫纳。 实验室研究发现，水体中对水生生物资源有害的化学物质浓度远超标准。

执法部门已就特尔诺皮尔州斯卡拉-波迪尔斯基社区境内兹布鲁奇河污染及鱼类大规模死亡事件立案侦查。

国家环境监察局的专家确定了化学物质的可能排放地点，并在水中检测出氨、硝酸盐、亚硝酸盐及生化需氧量超标。

在基辅州博尔沙吉夫斯基社区，三个水体同时发生了鱼类大规模死亡事件。鉴于当前的生态环境状况，已暂时限制民众进入这些水体。