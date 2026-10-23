На Хмельниччині зафіксували загибель риби на понад ₴43 млн після атаки РФ

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Збитки через масову загибель риби в річці Плоска у Хмельницькому після російського обстрілу підприємства з виробництва побутової хімії перевищили 43,3 млн грн. Лабораторні дослідження виявили у воді значне перевищення концентрації хімічних речовин, небезпечних для водних біоресурсів.

За даними Державної екологічної інспекції Подільського округу, шкода, завдана водним біоресурсам річки Плоска внаслідок загибелі риби, становить понад 43,3 млн грн.

Для лабораторних досліджень фахівці відібрали проби поверхневої води у трьох місцях річки. Результати аналізів засвідчили, що концентрація аніонних поверхнево-активних речовин перевищує допустиму норму у 50–200 разів.

В Управлінні з питань екології та контролю за благоустроєм Хмельницької міської ради пояснили, що у великих концентраціях ці речовини становлять смертельну небезпеку для мальків риби.

«Розмір шкоди, завданої водним біоресурсам у річці Плоска в межах міста Хмельницького внаслідок загибелі, становить понад 43,3 млн гривень», — ідеться в повідомленні.

19 жовтня внаслідок російського обстрілу значних руйнувань зазнало підприємство компанії «2К», яке виробляє побутову хімію та косметику. Після атаки у річці Плоска зафіксували масову загибель мальків риби.

Згодом прокуратура відкрила кримінальне провадження через загибель водних біоресурсів унаслідок потрапляння хімічних речовин із підприємства після російського удару.

За наявними даними, у річці загинули понад 27 тисяч особин риби.

Наразі фахівці очікують на результати дослідження хімічного споживання кисню у воді. Ці результати мають доповнити оцінку стану водойми після забруднення.

Про це повідомляє Управління з питань екології та контролю за благоустроєм Хмельницької міської ради у Фейсбуці.

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