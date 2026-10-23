W obwodzie chmielnickim odnotowano straty w hodowli ryb o wartości ponad 43 mln ₴ w wyniku ataku Rosji

Straty spowodowane masową śmiercią ryb w rzece Płaska w Chmielnickim po rosyjskim ostrzale zakładu produkującego chemię gospodarczą przekroczyły 43,3 mln hrywien. Badania laboratoryjne wykazały w wodzie znaczne przekroczenie stężenia substancji chemicznych stanowiących zagrożenie dla zasobów biologicznych środowiska wodnego.

Według danych Państwowej Inspekcji Ekologicznej Okręgu Podolskiego szkody wyrządzone zasobom biologicznym rzeki Płaska w wyniku śmiertelności ryb wynoszą ponad 43,3 mln hrywien.

W celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych specjaliści pobrali próbki wody powierzchniowej w trzech miejscach rzeki. Wyniki analiz wykazały, że stężenie anionowych środków powierzchniowo czynnych przekracza dopuszczalną normę od 50 do 200 razy.

W Wydziale ds. Ekologii i Nadzoru nad Zagospodarowaniem Przestrzennym Rady Miasta Chmielnickiego wyjaśniono, że w dużych stężeniach substancje te stanowią śmiertelne zagrożenie dla narybku.

„Wysokość szkód wyrządzonych zasobom biologicznym w rzece Ploska na terenie miasta Chmielnickiego w wyniku śmiertelności wynosi ponad 43,3 mln hrywien” – czytamy w komunikacie.

19 października w wyniku rosyjskiego ostrzału znaczne zniszczenia poniosło przedsiębiorstwo firmy „2K”, produkujące chemię gospodarczą i kosmetyki. Po ataku w rzece Ploska odnotowano masową śmierć narybku.

Następnie prokuratura wszczęła postępowanie karne w sprawie śmierci zasobów biologicznych w wodzie w wyniku przedostania się substancji chemicznych z zakładu po rosyjskim ataku.

Według dostępnych danych w rzece zginęło ponad 27 tysięcy osobników ryb.

Obecnie eksperci oczekują na wyniki badań dotyczącego chemicznego zużycia tlenu w wodzie. Wyniki te mają uzupełnić ocenę stanu zbiornika wodnego po zanieczyszczeniu.

Informację tę podał na Facebooku Wydział ds. Ekologii i Nadzoru nad Zagospodarowaniem Przestrzennym Rady Miasta Chmielnickiego.

W nocy z 22 na 23 października rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę 176 dronami bojowymi z siedmiu kierunków.

W nocy z 23 października 2026 r. wojska rosyjskie przeprowadziły masowany atak na Sumy przy użyciu dronów bojowych. W wyniku ostrzału ranne zostały co najmniej dwie osoby, a obiekty infrastruktury cywilnej i budynki mieszkalne uległy zniszczeniu.

Przypomnijmy, że w obwodzie rówieńskim po rosyjskim ataku nastąpiła przerwa w dostawie prądu.

Rosja zaatakowała również dronami infrastrukturę kolejową w Połtawie.

W obwodzie chmielnickim w wyniku rosyjskiego ataku uszkodzono zakład przemysłowy.

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