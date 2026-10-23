在赫梅利尼茨基州，因俄罗斯的袭击，已记录到价值超过4300万格里夫纳的鱼类死亡

在俄罗斯炮击赫梅利尼茨基市普洛斯卡河畔的一家日用化学品生产企业后，该河发生大规模鱼类死亡事件，造成的损失超过4330万格里夫纳。 实验室检测发现，水体中对水生生物资源有害的化学物质浓度远超标准。

据波迪尔斯克地区国家环境监察局的数据，因鱼类死亡对普洛斯卡河水生生物资源造成的损失超过4330万格里夫纳。

为进行实验室检测，专家在河流的三处地点采集了地表水样本。分析结果表明，阴离子表面活性剂的浓度超标50至200倍。

赫梅利尼茨基市议会生态与环境整治管理局解释称，高浓度的这些物质对鱼苗构成致命威胁。

“由于鱼类死亡，赫梅利尼茨基市境内的普洛斯卡河水生生物资源所遭受的损失超过4330万格里夫纳，”通报中写道。

10月19日，因俄罗斯炮击，生产日用化学品和化妆品的“2K”公司工厂遭受严重破坏。袭击发生后，普洛斯卡河中出现了鱼苗大规模死亡的现象。

随后，检察机关就俄罗斯袭击后该企业泄漏的化学物质导致水生生物资源死亡一事，立案侦查。

据现有数据，该河流中有超过2.7万条鱼死亡。

目前，专家们正在等待水体化学耗氧量检测结果。这些结果将有助于补充对污染后水体状况的评估。

赫梅利尼茨基市议会生态与环境整治管理局在Facebook上发布了这一消息。

10月23日夜间，俄军从七个方向出动176架攻击型无人机袭击了乌克兰。

2026年10月23日凌晨，俄军动用打击型无人机对苏梅市发动了大规模袭击。此次袭击造成至少两人受伤，民用基础设施和居民楼遭到破坏。

需要指出的是，在俄罗斯袭击后，罗夫诺州曾发生停电。

此外，俄罗斯还利用无人机袭击了波尔塔瓦的铁路基础设施。

在赫梅利尼茨基州，一家企业因俄罗斯袭击而受损。

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