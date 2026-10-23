РФ атакувала Україну дронами, ППО знешкодила 140 безпілотників

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У ніч на 23 жовтня російські війська атакували Україну 176 ударними безпілотниками з семи напрямків.

Сили протиповітряної оборони знищили та подавили 140 ворожих дронів, однак зафіксовано влучання на 19 локаціях.

За даними Повітряних сил ЗСУ, цієї ночі російські війська застосували 176 ударних безпілотників, серед яких:

дрони типу Shahed, зокрема 92 реактивні безпілотники ;

безпілотники типу «Гербера»;

дрони-імітатори типу «Пародія».

Атаки здійснювалися із семи напрямків: Брянськ, Шаталово, Орел, Курськ і Приморсько-Ахтарськ на території Росії, а також тимчасово окуповані Донецьк і Гвардійське в Криму.

За попередніми даними станом на 08:00, українська протиповітряна оборона збила та подавила 140 ворожих безпілотників типу Shahed, «Гербера» та інших типів. Серед них — 68 реактивних Shahed.

Попри роботу української ППО, уникнути наслідків атаки не вдалося.

Влучання російських засобів повітряного нападу зафіксували на 19 локаціях. Ще на 13 локаціях виявили падіння збитих безпілотників та їхніх уламків.

У Повітряних силах наголосили, що наведені дані є попередніми станом на 08:00 23 жовтня.

Про це повідомляє звіт Повітряних сил Збройних сил України.

У ніч проти 23 жовтня 2026 року російські війська масовано атакували Суми ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілу постраждали щонайменше двоє людей, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки.

Нагадаємо, на Рівненщині після російської атаки зникло світло.

Також Росія атакувала залізничну інфраструктуру Полтави дронами.

У Хмельницькій області внаслідок російської атаки пошкоджено підприємство.

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