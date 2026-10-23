俄罗斯对乌克兰发动了无人机袭击，防空部队击落了140架无人机

10月23日夜间，俄军从七个方向出动176架攻击型无人机袭击了乌克兰。

防空部队摧毁并压制了140架敌方无人机，但仍有19处地点遭到袭击。

据乌克兰武装部队空军消息，当晚俄军共出动176架攻击型无人机，其中包括：

“Shahed”型无人机，其中包括92架 喷气式无人机 ；

“赫伯”型无人机；

“帕罗迪亚”型诱饵无人机。

袭击来自七个方向：俄罗斯境内的布良斯克、沙塔洛沃、奥廖尔、库尔斯克和普里莫尔斯克-阿赫塔尔斯克，以及克里米亚地区被临时占领的顿涅茨克和格瓦尔迪伊斯克。

据截至08:00的初步数据，乌克兰防空部队击落并压制了140架“Shahed”、“赫尔伯”及其他类型的敌方无人机。其中包括68架“Shahed”喷气式无人机。

尽管乌克兰防空部队进行了拦截，但仍未能完全避免此次袭击造成的后果。

记录到19处地点遭到俄罗斯空中攻击武器的命中。另有13处地点发现了被击落的无人机及其残骸。

乌克兰空军强调，上述数据为截至10月23日08:00的初步统计。

乌克兰武装部队空军的报告中披露了这一情况。

2026年10月23日凌晨，俄军动用攻击型无人机对苏梅市发动了大规模袭击。此次袭击造成至少两人受伤，民用基础设施和居民楼受损。

需要提醒的是，在俄罗斯袭击后，罗夫诺州曾发生停电。

此外，俄罗斯还使用无人机袭击了波尔塔瓦的铁路基础设施。

在赫梅利尼茨基州，一家企业因俄罗斯袭击而受损。

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