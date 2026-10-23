Россия атаковала Украину дронами, ПВО сбила 140 беспилотников

В ночь на 23 октября российские войска атаковали Украину 176 ударными беспилотниками с семи направлений.

Силы противовоздушной обороны уничтожили и подавили 140 вражеских дронов, однако зафиксированы попадания в 19 точках.

По данным Воздушных сил ВСУ, этой ночью российские войска применили 176 ударных беспилотников, среди которых:

дроны типа Shahed, в частности 92 реактивных беспилотника ;

беспилотники типа «Гербера»;

дроны-имитаторы типа «Пародия».

Атаки осуществлялись с семи направлений: Брянск, Шаталово, Орел, Курск и Приморско-Ахтарск на территории России, а также временно оккупированные Донецк и Гвардейское в Крыму.

По предварительным данным на 08:00, украинская противовоздушная оборона сбила и подавила 140 вражеских беспилотников типа Shahed, «Гербера» и других типов. Среди них — 68 реактивных Shahed.

Несмотря на работу украинской ПВО, избежать последствий атаки не удалось.

Попадания российских средств воздушного нападения зафиксировали в 19 точках. Еще в 13 точках обнаружили падение сбитых беспилотников и их обломков.

В Воздушных силах подчеркнули, что приведенные данные являются предварительными по состоянию на 08:00 23 октября.

Об этом сообщается в отчете Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В ночь на 23 октября 2026 года российские войска массированно атаковали Сумы ударными беспилотниками. В результате обстрела пострадали как минимум два человека, повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.

Напомним, в Ровенской области после российской атаки отключилось электричество.

Также Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру Полтавы с помощью дронов.

В Хмельницкой области в результате российской атаки было повреждено предприятие.

Читай нас в