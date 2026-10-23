Россия атаковала Украину дронами, ПВО сбила 140 беспилотников
В ночь на 23 октября российские войска атаковали Украину 176 ударными беспилотниками с семи направлений.
Силы противовоздушной обороны уничтожили и подавили 140 вражеских дронов, однако зафиксированы попадания в 19 точках.
По данным Воздушных сил ВСУ, этой ночью российские войска применили 176 ударных беспилотников, среди которых:
- дроны типа Shahed, в частности 92 реактивных беспилотника;
- беспилотники типа «Гербера»;
- дроны-имитаторы типа «Пародия».
Атаки осуществлялись с семи направлений: Брянск, Шаталово, Орел, Курск и Приморско-Ахтарск на территории России, а также временно оккупированные Донецк и Гвардейское в Крыму.
По предварительным данным на 08:00, украинская противовоздушная оборона сбила и подавила 140 вражеских беспилотников типа Shahed, «Гербера» и других типов. Среди них — 68 реактивных Shahed.
Несмотря на работу украинской ПВО, избежать последствий атаки не удалось.
Попадания российских средств воздушного нападения зафиксировали в 19 точках. Еще в 13 точках обнаружили падение сбитых беспилотников и их обломков.
В Воздушных силах подчеркнули, что приведенные данные являются предварительными по состоянию на 08:00 23 октября.
Об этом сообщается в отчете Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
В ночь на 23 октября 2026 года российские войска массированно атаковали Сумы ударными беспилотниками. В результате обстрела пострадали как минимум два человека, повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.
Напомним, в Ровенской области после российской атаки отключилось электричество.
Также Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру Полтавы с помощью дронов.
В Хмельницкой области в результате российской атаки было повреждено предприятие.