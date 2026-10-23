Rosja zaatakowała Ukrainę dronami, a obrona przeciwlotnicza zneutralizowała 140 bezzałogowych statków powietrznych

W nocy z 22 na 23 października rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę, wystrzeliwując 176 dronów bojowych z siedmiu kierunków.

Siły obrony powietrznej zniszczyły i unieszkodliwiły 140 wrogich dronów, jednak odnotowano trafienia w 19 lokalizacjach.

Według danych Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy tej nocy rosyjskie wojska wykorzystały 176 dronów bojowych, w tym:

drony typu Shahed, w tym 92 drony odrzutowe ;

drony typu „Gerbera”;

drony-imitatory typu „Parodia”.

Ataki przeprowadzono z siedmiu kierunków: Briańsk, Szatalowo, Orel, Kursk i Primorsko-Achtaarsk na terytorium Rosji, a także z tymczasowo okupowanych Doniecka i Gwardijskiego na Krymie.

Według wstępnych danych na godz. 08:00 ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła i unieszkodliwiła 140 wrogich dronów typu Shahed, „Gerbera” oraz innych typów. Wśród nich znalazło się 68 dronów odrzutowych typu Shahed.

Pomimo działań ukraińskiej obrony przeciwlotniczej nie udało się uniknąć skutków ataku.

Trafienia rosyjskich środków ataku powietrznego odnotowano w 19 lokalizacjach. W kolejnych 13 lokalizacjach wykryto upadki zestrzelonych dronów oraz ich szczątki.

Siły Powietrzne podkreśliły, że podane dane są wstępne i aktualne na godz. 08:00 23 października.

Informuje o tym raport Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy.

W nocy z 22 na 23 października 2026 r. wojska rosyjskie przeprowadziły masowany atak na Sumy przy użyciu dronów uderzeniowych. W wyniku ostrzału ranne zostały co najmniej dwie osoby, a obiekty infrastruktury cywilnej i budynki mieszkalne uległy zniszczeniu.

Przypomnijmy, że w obwodzie rówieńskim po rosyjskim ataku nastąpiła przerwa w dostawie prądu.

Rosja zaatakowała również dronami infrastrukturę kolejową w Połtawie.

W obwodzie chmielnickim w wyniku rosyjskiego ataku uszkodzono zakład przemysłowy.

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