В Хмельницкой области зафиксировали гибель рыбы на сумму свыше ₴43 млн после нападения РФ

Убытки, вызванные массовой гибелью рыбы в реке Плоская в Хмельницком после российского обстрела предприятия по производству бытовой химии, превысили 43,3 млн грн. Лабораторные исследования выявили в воде значительное превышение концентрации химических веществ, опасных для водных биоресурсов.

По данным Государственной экологической инспекции Подольского округа, ущерб, нанесенный водным биоресурсам реки Плоская в результате гибели рыбы, составляет более 43,3 млн грн.

Для лабораторных исследований специалисты отобрали пробы поверхностной воды в трех местах реки. Результаты анализов показали, что концентрация анионных поверхностно-активных веществ превышает допустимую норму в 50–200 раз.

В Управлении по вопросам экологии и контроля за благоустройством Хмельницкого городского совета пояснили, что в высоких концентрациях эти вещества представляют смертельную опасность для мальков рыбы.

«Размер ущерба, нанесенного водным биоресурсам в реке Плоская в пределах города Хмельницкого в результате гибели рыбы, составляет более 43,3 млн гривен», — говорится в сообщении.

19 октября в результате российского обстрела значительные разрушения понесло предприятие компании «2К», производящее бытовую химию и косметику. После атаки в реке Плоская зафиксировали массовую гибель мальков рыбы.

Впоследствии прокуратура возбудила уголовное дело в связи с гибелью водных биоресурсов в результате попадания химических веществ с предприятия после российского удара.

По имеющимся данным, в реке погибло более 27 тысяч особей рыбы.

В настоящее время специалисты ожидают результатов исследования химического потребления кислорода в воде. Эти результаты должны дополнить оценку состояния водоема после загрязнения.

Об этом сообщает Управление по вопросам экологии и контроля за благоустройством Хмельницкого городского совета в Facebook.

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